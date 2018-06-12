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IBF санкционирует бой украинца Деревянченко с экс-чемпионом мира

НовостиСпорт    12.06.2018 - 10:43
Фото: Сергей Деревянченко на тренировке (instagram.com/sergiy.derevyanchenko)
Фото: Сергей Деревянченко на тренировке (instagram.com/sergiy.derevyanchenko)

В ближайшее время боксеры приступят к переговорам

Международная федерация бокса (IBF) приняла решение разыграть вакантный титул в среднем весе между первым и третьим номером рейтинга организации - украинцем Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО) и экс-чемпионом мира американцем Дэниелом Джейкобсом (34-2, 29 КО). Об этом сообщает vRINGe.com.

Промоутерам Деревянченко и Джейкобса были направлены письма с предложением о начале переговоров. Если стороны не договорятся до 11 июля, то будут назначены промоутерские торги, а призовой фонд будет распределен поровну.

Менеджер Кит Конноли, который представляет интересы украинца и американца, прокомментировал ситуацию.

"Прежде всего я хочу, чтобы парни осознали - в IBF предложили им разыграть вакантный титул. Планирую в течение ближайших дней провести встречу с обоими бойцами. Хочу сделать так, чтобы условия были максимально комфортными как для одного, так и для другого", - сказал Конноли.

Отметим, у боксеров также один тренер - американец Андре Розье.

Джейкобс также является кандидатом на бой против мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) - этот бой может состояться 15 сентября

Напомним, IBF лишила пояса чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) пояса из-за отказа проведения защиты против Деревянченко.

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Теги публикации: бой, Бокс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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