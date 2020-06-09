В IATA оцінили втрати авіакомпаній через пандемію

Через коронакризу у 2020 році міжнародні авіакомпанії втратять 84 млрд доларів. Порівняно з минулим роком виручка компаній впаде майже у два рази.

Про це повідомляє Reuters.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) називає 2020 рік найгіршим за всю історію галузі. Згідно з прогнозами, доходи авіакомпаній складуть 419 млрд доларів. Для порівняння, торішня виручка склала 838 млрд доларів.

"Щодня протягом поточного року збитки галузі будуть становити 230 мільйонів доларів", - сказав генеральний директор IATA Александр де Жуніак.

В IATA також підрахували, що в середньому втрати складуть 38 доларів на одного пасажира.

На наступний рік прогноз ще гірший: у боротьбі за пасажирів авіакомпанії будуть знижувати ціни, втрати можуть скласти понад 100 млрд доларів. При цьому доходи компаній зростуть до 598 млрд доларів, стверджують в IATA.

Кількість пасажирів у 2020 році також знизиться до 2,25 млрд, але збільшитися до 3,38 млрд у 2021 році. Однак, це все одно на 25% менше, ніж було до пандемії, відзначають фахівці.

Нагадаємо, після тотального закриття кордонів по всьому світу навіть найбільші міжнародні компанії заявили про фінансові труднощі.

На межі банкрутства опинилася Lufthansa; щоб врятувати компанію уряд Німеччини викупить 20% її акцій.

Навіть отримавши фінансування німецький авіаперевізник прогнозує, що чверть літаків не будуть використовуватися ще мінімум два роки.

Нагадаємо, Україна планує запустити міжнародне авіасполучення з 15 червня.