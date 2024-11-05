И снова мошенники: что делать, если банкомат насчитал деньги, но не выдал

Если вы, желая снять наличные средства со своего банковского счета, воспользовались услугами банкомата, выполнили все необходимые действия, получили уведомление о снятии наличных, но банкомат не выдал деньги – не спешите думать, что банк – банкрот или в банкомате просто закончились наличные. Возможно, вы стали жертвой мошенничества – так называемого кэш-треппинга, или "захвата наличных".

Этот вид мошенничества заключается в установлении на прорезь банкомата для выдачи денег устройства, препятствующего владельцу средств получить их. В этом случае злоумышленникам нужны всего-навсего металлическая планка и скотч, чтобы украсть ваши деньги при попытке снять их в банкомате.

Когда стоит заподозрить кэш-треппинг

Мошенник устанавливает в прорезь банкомата для выдачи наличных специальное устройство – металлическую планку, которая крепится на двусторонний скотч. Устройство по цвету и дизайну похоже на соответствующий элемент банкомата. Далее мошенник ждет свою жертву неподалеку. Человек приходит снять наличные, вставляет карту, вводит PIN-код, слышит как банкомат "считает деньги". После операции карту банкомат отдает, а наличные – нет.

Жертва ждет определенное время, думает, что это, возможно, технические неполадки или отсутствие денег в банкомате, в итоге идет дальше по делам. Между тем мошенник выходит из своего "укрытия" и изымает наличные, которые остались на наклейке.

Если вы не получили деньги, но на экране появилась информация, что операция прошла успешно или вы получили сообщение о снятии наличных, стоит проверить банкомат на наличие кэш-треппингового устройства.

Этот вид мошенничества сегодня гораздо менее распространен, чем скимминг, вишинг или фишинг, но не менее опасен.

Как действовать, если вы стали жертвой кэш-треппинга

Прежде чем снимать деньги в банкомате, обратите внимание на его внешний вид. Планка не является деталью банкомата, поэтому обычно установлена не слишком крепко и плотно не прилегает к нему.

Если наличные банкомат не выдал, но подтверждение об успешности операции вы получили:

не отходите от банкомата. Если ваши деньги остались внутри прорези для выдачи наличных, мошенник поблизости – подстерегает, чтобы забрать их;

проверьте прорезь для выдачи наличных денег, нет ли там установленной мошенниками планки со скотчем;

позвоните по телефону, указанному на банкомате или на банковской карте, сообщите о ситуации и действуйте в соответствии с рекомендациями банковского сотрудника.

По возможности пользуйтесь банкоматами со специальным антикештрепинговыми накладками возле прорези для выдачи наличных. Для защиты банкомата от кэш-треппинга используют специальную заслонку с дополнительными выступами, которые делают невозможным установку посторонних устройств.

Среди сценариев мошенничества, связанных с банкоматами, также выделяют так называемый скимминг. Аферисты копируют информацию с платежной карты с помощью специального оборудования, установленного на банкомате. РБК-Украина уже писало об этом виде мошенничества и о том, как не стать его жертвой.

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