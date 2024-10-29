Скимминг: что делать, если мошенник изготовил дубликат вашей платежной карты

Снимая наличные в банкомате, мы часто даже не подозреваем, что можем стать жертвой мошенников. Один из самых распространенных видов банкоматного мошенничества – скимминг.

Что такое скимминг и как от него уберечься – РБК-Украина рассказали в Национальном банке .

Что такое скимминг

Скимминг – это вид мошенничества, когда мошенники копируют информацию с платежной карты с помощью специальных устройств, устанавливаемых на или внутрь картоприемника банкомата, что позволяет им изготовить дубликат платежной карты.

Некоторые банки устанавливают специальные антискимминговые банкоматы – они затрудняют для мошенников процесс установки скиммингового устройства, однако не могут уберечь от скимминга.

Внимательно осматривайте банкомат перед использованием и сравнивайте его внешний вид с экранной заставкой, чтобы избежать мошенничества.

Признаки скимминговых устройств на банкомате

Обычно скимминговое устройство имеет вид тонкой пластины, которая вставляется внутрь картоприемника, или накладки, которая крепится на картридер банкомата. Для считывания информации с магнитной ленты, которая размещена на платежной карте, устанавливают специальное устройство в картоприемник банкомата. Кстати, в платежных картах с чипом – более сложный алгоритм защиты, в отличие от карточек с магнитной лентой.

Чтобы узнать PIN-код, мошенники используют микровидеокамеру. Реже для считывания PIN-кода используется накладная клавиатура, поскольку микрокамера намного дешевле и незаметнее.

Как защититься от скимминга

Прикрывайте клавиатуру при вводе PIN-кода таким образом, чтобы его невозможно было подсмотреть с помощью микровидеокамеры. Тогда мошеннику не удастся увидеть ваш PIN-код.

Прикрытие PIN-кода рукой, сумкой или кошельком – единственный надежный способ защититься от скимминга.

Оригинал платежной карты остается у владельца, а дубликат мошенник использует для снятия наличных. Часто владелец может даже не подозревать о краже средств, если он не подключил услугу информирования об операциях с использованием карты.

Подключив услугу информирования, вы сможете вовремя заметить подозрительные снятия средств и оперативно заблокировать карту в случае мошеннических операций с вашим счетом. Установите индивидуальные лимиты на снятие наличных денег, которые соответствуют именно вашему платежному поведению. Мошеннику не удастся снять всю сумму сразу, а у вас появится время заблокировать свою карту.

Если вы заметили отличия во внешнем виде банкомата и его экранной заставки, несоответствие определенных элементов банкомата по цвету или заметили, что карта входит и выходит с усилием, не пользуйтесь таким банкоматом.

Сообщите о наличии посторонних устройств в банк, банкоматом которого вы воспользовались, по телефону, указанному на банкомате.

Напомним, РБК-Украина уже писало о том, что такое спуфинг и как от него уберечься; как не стать жертвой телефонного мошенничества и как защититься от фишинга.