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И не планирует. КНДР отрицает сделки с Россией по поставкам оружия

Фото: военные КНДР (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Северная Корея заверила об отсутствии договоренностей с Москвой относительно поставок России оружия.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Сеуле также отметили, что никогда не имели таких договоренностей и не планируют.

"Мы еще раз ясно заявляем, что у нас никогда не было "оружейных сделок" с Россией и что у нас нет планов делать это в будущем", - отмечается в заявлении Севера.

Такое заявление, распространенное госСМИ Северной Кореи KCNA, прозвучало после того, как в США заявили о том, что КНДР может поставлять России артиллерийские снаряды для войны против Украины.

Напомним, впервые информацию о том, что Россия покупает боеприпасы у Северной Кореи, опубликовало The New York Times.

Позже в Белом доме сообщили, что располагают информацией о тайных поставках боеприпасов из Северной Кореи в РФ. По данным американских аналитиков, спутник заметил несколько крытых вагонов, которые выехали с территории КНДР в РФ.

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Российская ФедерацияКНДРВооруженные силы Украины