І не планує. КНДР заперечує угоди з Росією щодо постачання зброї

Північна Корея запевнила про відсутність домовленостей із Москвою щодо постачання Росії зброї.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У Сеулі також зазначили, що ніколи не мали таких домовленостей та не планують.
"Ми ще раз ясно заявляємо, що у нас ніколи не було "збройних угод" з Росією і що у нас немає планів робити це у майбутньому", - наголошується у заяві Півночі.
Така заява, поширена держЗМІ Північної Кореї KCNA, пролунала після того, як у США заявили про те, що КНДР може постачати Росії артилерійські снаряди для війни проти України.
Нагадаємо, вперше інформацію про те, що Росія купує боєприпаси у Північної Кореї, опублікувало The New York Times.
Пізніше в Білому домі повідомили, що мають інформацію про таємні поставки боєприпасів з Північної Кореї до РФ. За даними американських аналітиків, супутник зауважив кілька критих вагонів, які виїхали з території КНДР до РФ.
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