Чернотицький приступив до обов'язків в.о. глави "Суспільного"

Із 6 травня виконувачем обов’язків голови правління "Суспільного" став член правління НСТУ Микола Чернотицький. Про це заявила голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Дитектор.медіа". Вона повідомила, що Зураб Аласанія з 6 травня йде у відпустку. Своїм наказом він призначив виконувачем обов’язків голови правління Миколу Чернотицького. Таким чином і рішення НР, і рішення голови правління щодо кандидатури, яка виконуватиме обов’язки голови правління, збігаються.

"12 лютого 2019 року наглядова рада НСТУ (НР) встановила датудострокового розірвання контракту з головою правління ПАТ "НСТУ" Зурабом Аласанією 6 травня 2019 року, тобто після президентських виборів. Таким чином контракт із Зурабом Аласанією, укладений 04 травня 2017 року, має бути припинений достроково 6 травня 2019 року відповідно до рішення НР (протокол №27 від 12 лютого 2019 року)", - написала вона у своїй колонці на сайті.

Нагадаємо, раніше НСТУ відстрочила дату розірвання контракту з Зурабом Аласанією до 5 травня.

В кінці січня стало відомо, що Аласанию усунули від керівництва "UA: Суспільне". Пізніше він назвав можливі причини такого рішення - відсутність сюжетів про хресній ході за єдину помісну церкву в липні 2018 році в ефірі "UA: Перший" і про засідання Генасамблеї ООН у вересні за участю Петра Порошенка.