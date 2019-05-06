Чернотицкий приступил к обязанностям и.о. главы "Суспільного"

С 6 мая исполняющим обязанности председателя правления "Суспільного" стал член правления НОТУ Николай Чернотицкий. Об этом заявила глава наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Дитектор.медиа". Она сообщила, что Зураб Аласания с 6 мая идет в отпуск. Своим приказом он назначил исполняющим обязанности председателя правления Николая Чернотицкого. Таким образом и решение НС, и решение председателя правления по кандидатуре, которая будет исполнять обязанности председателя правления, совпадают.

"12 февраля 2019 года наблюдательный совет НОТУ (НС) установил дату дострокового расторжения контракта с председателем правления ПАО "НОТУ" Зурабом Аласанией 6 мая 2019 года, то есть после президентских выборов. Таким образом контракт с Зурабом Аласанией, заключенный 04 мая 2017 года, должен быть прекращен досрочно 6 мая 2019 года в соответствии с решением НС (протокол №27 от 12 февраля 2019 года)", - написала она в своей колонке на сайте.

Напомним, ранее НОТУ отсрочила дату расторжения контракта с Зурабом Аласанией до 5 мая.

В конце января стало известно, что Аласанию отстранили от руководства "UA: Суспільне". Позже он назвал возможные причины такого решения - отсутствие сюжетов о крестной ходе за единую поместную церковь в июле 2018 году в эфире "UA: Перший" и о заседании Генассамблеи ООН в сентябре с участием Петра Порошенко.