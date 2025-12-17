Больных стало больше: Минздрав объяснил, что происходит с гриппом, COVID-19 и ОРВИ в Украине

Сколько людей заболело в Украине за неделю

Согласно информации министерства, в течение прошлой недели - с 8 по 14 декабря - гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ в Украине заболели 133 094 человека:

51 962 взрослых;

81 132 ребенка.

"Это на 6,1% больше, чем неделей ранее", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что с осложнениями в больницы госпитализировали 3 542 пациента. Среди них - 2 101 ребенок.

"Все получили необходимую медицинскую помощь", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, за прошедшую неделю было подтверждено более высокое количество случаев заболевания COVID-19 (более чем на 3%) - 454 случая.

В каких областях превышен эпидпорог

Сообщается, что в целом показатели заболеваемости ОРВИ в большинстве регионов Украины остаются на фоновом уровне.

При этом низкий уровень превышения эпидемического порога зафиксирован сейчас:

в Ивано-Франковской области;

в Житомирской области.

Сколько людей переболело с начала эпидсезона

Украинцам рассказали, что в целом с начала эпидемического сезона (с 29 сентября по 14 декабря 2025 года):

ОРВИ переболело 1 333 085 человек (что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года);

было зарегистрировано 18 287 случаев COVID-19.

Самые эффективные методы профилактики заболеваний

В завершение в Минздраве напомнили, что самыми эффективными методами профилактики в период респираторных вирусных заболеваний и эпидемий являются:

вакцинация;

соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, обработка рук антисептиками, особенно после контакта с поверхностями - дверными ручками, поручнями в транспорте и т.д.);

правильное питание;

регулярное проветривание помещений;

избежание длительного пребывания в местах скопления людей;

изоляция дома при появлении симптомов простуды.

"Оставайтесь дома и проконсультируйтесь с врачом, если появились кашель, головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, температура тела поднялась до 38°C и выше", - посоветовали украинцам.

Уточняется, что только врач может определить, какое лечение нужно человеку, и предоставить соответствующие рекомендации.

"Берегите себя и свое здоровье", - подытожили в Минздраве.