Больных стало больше: Минздрав объяснил, что происходит с гриппом, COVID-19 и ОРВИ в Украине

За прошедшую неделю в Украине заболело больше людей, чем за предыдущую (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Министерстве здравоохранения рассказали, что уровень заболеваемости в Украине гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на прошлой неделе вырос (по сравнению с предыдущей).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

Сколько людей заболело в Украине за неделю

Согласно информации министерства, в течение прошлой недели - с 8 по 14 декабря - гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ в Украине заболели 133 094 человека:

  • 51 962 взрослых;
  • 81 132 ребенка.

"Это на 6,1% больше, чем неделей ранее", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что с осложнениями в больницы госпитализировали 3 542 пациента. Среди них - 2 101 ребенок.

"Все получили необходимую медицинскую помощь", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, за прошедшую неделю было подтверждено более высокое количество случаев заболевания COVID-19 (более чем на 3%) - 454 случая.

В каких областях превышен эпидпорог

Сообщается, что в целом показатели заболеваемости ОРВИ в большинстве регионов Украины остаются на фоновом уровне.

При этом низкий уровень превышения эпидемического порога зафиксирован сейчас:

  • в Ивано-Франковской области;
  • в Житомирской области.

Сколько людей переболело с начала эпидсезона

Украинцам рассказали, что в целом с начала эпидемического сезона (с 29 сентября по 14 декабря 2025 года):

  • ОРВИ переболело 1 333 085 человек (что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года);
  • было зарегистрировано 18 287 случаев COVID-19.

Самые эффективные методы профилактики заболеваний

В завершение в Минздраве напомнили, что самыми эффективными методами профилактики в период респираторных вирусных заболеваний и эпидемий являются:

  • вакцинация;
  • соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, обработка рук антисептиками, особенно после контакта с поверхностями - дверными ручками, поручнями в транспорте и т.д.);
  • правильное питание;
  • регулярное проветривание помещений;
  • избежание длительного пребывания в местах скопления людей;
  • изоляция дома при появлении симптомов простуды.

"Оставайтесь дома и проконсультируйтесь с врачом, если появились кашель, головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, температура тела поднялась до 38°C и выше", - посоветовали украинцам.

Уточняется, что только врач может определить, какое лечение нужно человеку, и предоставить соответствующие рекомендации.

"Берегите себя и свое здоровье", - подытожили в Минздраве.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие медицинские услуги детям и будущим родителям гарантирует государство (предоставляет бесплатно).

Кроме того, мы сообщали, что во время отключений света в населенных пунктах может исчезать и централизованное водоснабжение. Поэтому украинцам стоит помнить, сколько воды нужно иметь в запасе, как правильно ее хранить и как поддерживать личную гигиену при любых условиях.

Читайте также, как изменится Календарь профилактических прививок с 2026 года.

