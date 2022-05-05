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Путін може на 9 травня оголосити про анексію територій України. Це зараз вирішується у Кремлі, - МВС

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Четвер 05 травня 2022 20:10
Путін може на 9 травня оголосити про анексію територій України. Це зараз вирішується у Кремлі, - МВС Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Тетяна Самарук

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що на 9 травня Володимир Путін може заявити про анексію Донецької та Луганської та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Денисенка у телемарафоні.

За його словами, у Кремлі зараз є дві партії, де одна говорить Путіну про те, що на 9 травня потрібно заявити про анексію окупованих територій.

"Одна говорить про те, що треба на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, і навіть Херсонської області, а також тих територій, які зараз окуповані на Запоріжжі. Друга партія говорить про те, що у разі анексії Росія просто не матиме шансів люфту для майбутніх переговорів", - сказав він.

Денисенко зазначив, що у ці дні буде вирішуватися, чи зробить заяву Путін про те, що після того, як задачі будуть виконані, він приєднає ці території. Зокрема, це може бути ключовий посил Путіна на 9 травня.

"Говорити про те, що він отримає якісь серйозні здобутки до 9 травня, зараз не доводиться взагалі. На мою думку, 51 на 49 він слухає першу партію", - додав радник.

Раніше ми повідомляли, що у Міноборони не виключають нових провокацій РФ напередодні 9 травня.

Також ми писали, що Росія готує мобілізацію на 9 травня.

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