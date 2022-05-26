Війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію, - глава Світового банку

Президент Світового банку Девід Малпас не виключає рецесії світової економіки через війну в Україні. Він вважає, що вплив буде "дуже негативним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Малпас підкреслив, що кризу відчують не тільки в Росії та Україні, але і в інших країнах.

"У міру того, як ми дивимося на світовий ВВП, зараз не вдається побачити, як ми можемо уникнути рецесії", - сказав він.

Він зазначив, що перебої в постачаннях зерна, зокрема, вдарять по Лівану, у якого немає власних запасів, а уповільнення сільськогосподарських секторів вже відчувають і інші держави.

Крім того, скорочення постачання російських енергоносіїв, на думку Малпас, може уповільнити економіку в країнах ЄС.

Нагадаємо, Світовий банк виділить 30 млрд доларів, щоб допомогти впоратися з кризою продовольчої безпеки, якій загрожує війна Росії в Україні. Напад РФ на Україну вже призвів до припинення експорту більшої частини зерна з регіону.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня продовольча програма ООН закликала РФ відкрити чорноморські порти України, які зараз блоковані російським флотом. До цієї ж вимоги приєдналися і США. Також ми писали про те, що Штати спільно з міжнародними партнерами шукають альтернативні шляхи експорту зернових з України.

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