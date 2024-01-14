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Хуситы заявляют о новых ударах Британии и США по Йемену

Фото: Хуситы заявляют о новых ударах по Йемену (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Британские и американские войска нанесли новые удары по военным объектам в Йемене.

Об этом заявили йеменские хуситы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

Как отмечается, удары Британии и США направлены на объект хуситов к северу от провинции Ходейда.

Удары по объектам хуситов в Йемене

Напомним, в ноябре военизированная группировка шиитов-зейдитов, также известная как "йеменские хуситы", начала атаки на гражданские суда в Красном море, имеющие связи с Израилем. Это происходит на фоне войны Израиля с ХАМАСом, последних поддерживают йеменские боевики и Иран.

10 января хуситы провели одну из самых масштабных атак в Красном море за последние месяцы. Военно-морские силы США сбили 24 ракеты и БПЛА боевиков, запущенных с территории Йемена.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли совместные удары по объектам хуситов на территории Йемена. В операции были вовлечены самолеты и корабли. Целями ударов стали центры хранения оружия и базы учения боевиков. Было поражено 60 целей в 16 местах.

В ночь на 13 января США и союзники провели второй раунд ударов по объектам хуситов в Йемене. Было атаковано 12 локаций боевиков.

Однако, несмотря на это, хуситы все еще могут продолжать атаковать корабли.

Байден заявил, что йеменских хуситов следует признать террористической группировкой.

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