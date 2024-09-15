Хуситы впервые достигли ракетой центральной части Израиля. Нетаньяху пообещал ответ

Представитель йеменской группировки сказал, что удар был нанесен новой гиперзвуковой баллистической ракетой, преодолевшей 2040 км всего за 11,5 минут.

Израильский военный чиновник сказал, что ракета была поражена перехватчиком и раскололась в воздухе, но не была полностью уничтожена.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и по всему центральному Израилю за несколько минут до удара, примерно в 6:35 утра по местному времени (3:35 по Гринвичу), заставив жителей искать укрытие.

Обломки ракеты упали на поля и у железнодорожной станции. Непосредственных потерь нет, но девять человек получили легкие ранения в поисках укрытия.

На еженедельном заседании кабинета министров Нетаньяху сказал, что хуситы должны знать, что Израиль будет взимать "высокую цену" за нападения.

Удары хуситов по Израилю

Хуситы неоднократно обстреливали Израиль ракетами и беспилотниками, как они говорят, в знак солидарности с палестинцами.

Беспилотник, в июле впервые упавший на Тель-Авив, убил одного человека и ранил четверых. В результате израильских авиаударов в ответ по военным объектам хуситов вблизи порта Ходейда погибли шесть и получили ранения 80 человек.

Ранее хуситские ракеты не проникали глубоко в воздушное пространство Израиля, и единственная ракета, попавшая в израильскую территорию, упала на открытом пространстве вблизи порта Эйлат в Красном море в марте.