ua en ru
Пн, 28 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Хуситы разразились угрозами в адрес Израиля, поклявшись бомбить корабли

Понедельник 28 июля 2025 01:55
UA EN RU
Хуситы разразились угрозами в адрес Израиля, поклявшись бомбить корабли Фото: хуситы угрожают Израилю новыми атаками (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Йеменские хуситы пригрозили атаковать любые корабли, которые каким-либо образом связаны с Израилем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Jerusalem Post.

Представитель хуситов Яхья Сари 27 июля заявил, что поддерживаемая Ираном группировка будет нападать на любые суда, если те связаны с Израилем.

"Мы предупреждаем все компании прекратить сотрудничество с израильскими портами. В противном случае суда, корабли, вне зависимости от пункта назначения, будут атакованы в любом месте, до которого смогут добраться наши ракеты и беспилотники", - сказал Сари.

В заявлении хуситов говорится, все страны, желающие избежать эскалации, должны "оказать давление" на Израиль, чтобы тот "прекратил агрессию и снял блокаду с Газы".

Также группировка объявила, что несет "религиозную, моральную и гуманитарную ответственность" перед населением Газы.

"Наши действия выражают нашу моральную и гуманитарную приверженность в отношении братского палестинского народа, и все наши военные операции прекратятся немедленно после прекращения агрессии против Газы и снятия блокады", - добавили хуситы.

Ситуация в Газе

Напомним, 27 июля ЦАХАЛ официально объявил о ежедневных паузах в боевых действиях в Газе с целью доставки гуманитарной помощи.

Бои будут прекращаться с 10:00 по 20:00 по местному времени в нескольких районах.

Также Армия обороны Израиля возобновила сброс гуманитарной помощи в Газе с воздуха.

По словам министра энергетики Эли Коэна, Израиль принял решение увеличить объем гуманитарной помощи в Газе, чтобы избежать санкций ЕС.

В то же время, президент США Дональд Трамп, комментируя провал в переговорах о прекращении огня, заявил, что Израилю придется принять решение о дальнейших шагах против ХАМАСа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Йемен Сектор Газа
Новости
Сутки на фронте: минус 80 оккупантов под Покровском, были попытки прорыва на Приднепровск
Сутки на фронте: минус 80 оккупантов под Покровском, были попытки прорыва на Приднепровск
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку