Хуситы ударили крылатой ракетой по танкеру в Красном море, возник пожар

Крылатая ракета наземного базирования, запущенная из контролируемого хуситами района Йемена, поразила коммерческий танкер Strinda, вызвав пожар и серьезные повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
К счастью, обошлось без жертв. Атака на танкер произошла примерно в 111 км к северу от пролива Баб-эль-Мандебского пролива, около 23:00 по Киевскому времени вчера, 11 декабря. Рядом с поврежденным танкером находился эсминец ВМС США USS Mason, который и оказывал помощь экипажу.
Сообщается, что после ракетного удара судно не потеряло ход, и двигалась своим ходом в течение нескольких часов после нападения.
Танкер под норвежским флагом принадлежит компании Mowinckel Chemical Tankers из Норвегии. Сообщается, что судно везло растительное масло и биотопливо из Малайзии в Венецию, Италия.
Атаки хуситов на корабли в Красном море
Недавно американский эсминец в Красном море сбил беспилотник, который, вероятно, летел из Йемена в направлении Израиля. После происшествия США призвали Иран прекратить "безответственные и непрофессиональные" полеты своих беспилотников вблизи американских военных кораблей.
Инцидент с беспилотником произошел на фоне "состояния готовности" Вашингтона к возможным активным действиям поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке во время военной операции Израиля против боевиков организации ХАМАС в Секторе Газа.
Кроме того, через несколько дней американский военный корабль и несколько коммерческих судов подверглись нападению в Красном море.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.