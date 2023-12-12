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Хуситы ударили крылатой ракетой по танкеру в Красном море, возник пожар

Фото: хуситы ударили крылатой ракетой по танкеру в Красном море (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Крылатая ракета наземного базирования, запущенная из контролируемого хуситами района Йемена, поразила коммерческий танкер Strinda, вызвав пожар и серьезные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

К счастью, обошлось без жертв. Атака на танкер произошла примерно в 111 км к северу от пролива Баб-эль-Мандебского пролива, около 23:00 по Киевскому времени вчера, 11 декабря. Рядом с поврежденным танкером находился эсминец ВМС США USS Mason, который и оказывал помощь экипажу.

Сообщается, что после ракетного удара судно не потеряло ход, и двигалась своим ходом в течение нескольких часов после нападения.

Танкер под норвежским флагом принадлежит компании Mowinckel Chemical Tankers из Норвегии. Сообщается, что судно везло растительное масло и биотопливо из Малайзии в Венецию, Италия.

Атаки хуситов на корабли в Красном море

Недавно американский эсминец в Красном море сбил беспилотник, который, вероятно, летел из Йемена в направлении Израиля. После происшествия США призвали Иран прекратить "безответственные и непрофессиональные" полеты своих беспилотников вблизи американских военных кораблей.

Инцидент с беспилотником произошел на фоне "состояния готовности" Вашингтона к возможным активным действиям поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке во время военной операции Израиля против боевиков организации ХАМАС в Секторе Газа.

Кроме того, через несколько дней американский военный корабль и несколько коммерческих судов подверглись нападению в Красном море.

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ЙеменСоединенные Штаты Америки