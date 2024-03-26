Хуситы пригрозили Саудовской Аравии ответственностью за поддержку атак США

"Мы направили Саудовской Аравии сообщение, что она станет мишенью, если позволит американским истребителям использовать свою территорию либо воздушное пространство для агрессии против Йемена", - заявил член Высшего политического совета хуситов Мохаммед Али аль-Хути.

Он сигнализировал о росте напряженности отношений между хуситами и саудитами, заявив, что королевству необходимо предпринять более серьезные шаги на пути к мирному плану. И добавил, что переговоры не могут продвинуться, пока королевство не согласится возобновить выплату некоторых зарплат, поставки электроэнергии и других услуг в Йемене.

Граничащая с Йеменом Саудовская Аравия, не присоединилась к нынешним воздушным атакам и военно-морской операции под руководством США, призванной обеспечить безопасный проход коммерческих судов через южную часть Красного моря и Аденский залив. Королевство пытается достичь мирного соглашения с хуситами, чтобы положить конец гражданской войне в Йемене, которая длится уже почти десятилетие. С 2022 года стороны находятся в состоянии хрупкого перемирия.

В 2015 году правительство Саудовской Аравии возглавляло военную кампанию против хуситов при поддержке США. В ответ террористы регулярно наносили удары по территории королевства. Так, в 2019 году атаки повстанцев временно приостановили около половины добычи нефти у саудитов.

Однако сейчас Эр-Рияд рассматривает мир в Йемене в качестве ключа к сохранению стабильности в регионе Персидского залива и продвижению своих планов масштабных экономических преобразований.