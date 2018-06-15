Хуг: ситуація навколо Донецької фільтрувальної станції залишається напруженою

Хуг зазначив, що після тижневих переговорів були проведені ремонтні роботи та відновлено роботу ДФС

Ситуація навколо Донецької фільтрувальної станції (ДФС) залишається напруженою. Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, повідомляє прес-служба місії в Twitter.

"Завдяки зусиллям СММ шляхом моніторингу і сприяння прямому діалогу зараз більш ніж у 300 тис. людей є вода; ті, хто заявляв про захист цивільного населення, врешті-решт взяли на себе відповідальність. Однак ситуація навколо ДФС залишається напруженою", - наголосив він.

#ОБСЄ Хуг: Завдяки зусиллям СММ шляхом моніторингу і сприяння прямим діалогу зараз більш ніж у 300 000 чоловік є вода; ті, хто заявляв про захист цивільного населення, врешті-решт взяли на себе відповідальність. Однак ситуація навколо ДФС залишається напруженою — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 15, 2018

За словами Хуга, в минулу суботу після тижневих переговорів були проведені ремонтні роботи завдяки чому була відновлена робота ДФС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона в тристоронній контактній групі закликала Росію виконати домовленість по Донецькій фільтрувальній станції (ДФС), згідно з якою станція повинна бути підконтрольною Україні.