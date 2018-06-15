Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Хуг: ситуація навколо Донецької фільтрувальної станції залишається напруженою

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 13:45
Фото: Олександр Хуг (osce.org)
Фото: Олександр Хуг (osce.org)

Хуг зазначив, що після тижневих переговорів були проведені ремонтні роботи та відновлено роботу ДФС

Ситуація навколо Донецької фільтрувальної станції (ДФС) залишається напруженою. Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, повідомляє прес-служба місії в Twitter.

"Завдяки зусиллям СММ шляхом моніторингу і сприяння прямому діалогу зараз більш ніж у 300 тис. людей є вода; ті, хто заявляв про захист цивільного населення, врешті-решт взяли на себе відповідальність. Однак ситуація навколо ДФС залишається напруженою", - наголосив він.

За словами Хуга, в минулу суботу після тижневих переговорів були проведені ремонтні роботи завдяки чому була відновлена робота ДФС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона в тристоронній контактній групі закликала Росію виконати домовленість по Донецькій фільтрувальній станції (ДФС), згідно з якою станція повинна бути підконтрольною Україні.

На Донбасі з початку року загинули 29 цивільних, - Хуг За рік на Донбасі поранені 109 цивільних осіб, - ОБСЄ
Теги публікації: ОБСЄ, Донбас, Александр Хуг, ДФС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся