Телескоп Hubble після поломки повертають до наукової роботи. Команді вдалося дистанційно визначити причину несправності і перевести інструменти телескопа на роботу від резервного комп'ютера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA .

Інструменти космічного телескопа Hubble повернуті в робочий стан, і тепер збір наукових даних буде відновлений.

Це будуть перші наукові дані, зібрані після того, як 13 червня в комп'ютері телескопа виникла проблема, через яку інструменти були переведені в безпечну конфігурацію.

"Хаббл" - це ікона, що дає нам вже 31 рік неймовірне уявлення про космос", - сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

Агентство очікує, що Hubble прослужить ще багато років і "продовжить проводити новаторські спостереження, працюючи спільно з іншими космічними обсерваторіями".