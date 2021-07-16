NASA відновило роботу телескопу Hubble

NASA успішно перемкнуло Hubble на роботу з резервним комп’ютером. Наразі фахівці спостерігають за коректністю роботи пристрою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA .

“Програмне забезпечення було успішно завантажено в його банки пам'яті, зараз фахівці виводять інструменти телескопа з безпечного режиму роботи та ведуть спостереження за коректністю роботи обладнання", - відзначає пресслужба.

Згідно з діагностичними даними, причина збоїв полягала у зламі системи, яка управляла живленням комп’ютера. Після безуспішної спроби реанімувати її роботу, фахівці прийняли рішення увімкнути резервні блоки телескопу.

Варто відзначити, що попри збій системи, існуванню телескопу нічого не загрожувало.