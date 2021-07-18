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Hubble после поломки возвращают к научной работе

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Воскресенье 18 июля 2021 05:59
Hubble после поломки возвращают к научной работе Фото: NASA отремонтировало космический телескоп Hubble (twitter.com/NASAHubble)
Автор: РБК-Украина

Телескоп Hubble после поломки возвращают к научной работе. Команде удалось дистанционно определить причину неисправности и перевести инструменты телескопа на работу от резервного компьютера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Инструменты космического телескопа Hubble возвращены в рабочее состояние, и теперь сбор научных данных будет возобновлен.

Это будут первые научные данные, собранные после того, как 13 июня в компьютере телескопа возникла проблема, из-за которой инструменты были переведены в безопасную конфигурацию.

"Хаббл" - это икона, дающая нам уже 31 год невероятное представление о космосе", - сказал администратор NASA Билл Нельсон.

Агентство ожидает, что Hubble прослужит еще много лет и "продолжит проводить новаторские наблюдения, работая совместно с другими космическими обсерваториями".

Ранее мы сообщали, что NASA возобновило работу телескопа Hubble.

Также NASA готовилось к спасению Hubble, назвав возможную причину поломки телескопа.

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