Hubble после поломки возвращают к научной работе
Телескоп Hubble после поломки возвращают к научной работе. Команде удалось дистанционно определить причину неисправности и перевести инструменты телескопа на работу от резервного компьютера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.
Инструменты космического телескопа Hubble возвращены в рабочее состояние, и теперь сбор научных данных будет возобновлен.
Это будут первые научные данные, собранные после того, как 13 июня в компьютере телескопа возникла проблема, из-за которой инструменты были переведены в безопасную конфигурацию.
"Хаббл" - это икона, дающая нам уже 31 год невероятное представление о космосе", - сказал администратор NASA Билл Нельсон.
Агентство ожидает, что Hubble прослужит еще много лет и "продолжит проводить новаторские наблюдения, работая совместно с другими космическими обсерваториями".
Ранее мы сообщали, что NASA возобновило работу телескопа Hubble.
Также NASA готовилось к спасению Hubble, назвав возможную причину поломки телескопа.