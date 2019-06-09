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Китай погрожує IT-компаніям за виконання санкцій США, - NYT

Новини » Політика    09.06.2019 - 15:56
Китай погрожує IT-компаніям за виконання санкцій США, - NYT
Фото: Китай і США (колаж РБК-Україна)

У Пекіні компаніям пообіцяли "жахливі наслідки" за виконання санкцій США

Влада Китаю провела зустріч з представниками великих ІТ-компаній пригрозивши "жахливими наслідками", якщо вони будуть дотримуватися заборони, введеному адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела The New York Times.

Видання повідомляє, що на зустрічі були присутні представники американських компаній Microsoft, Dell, південнокорейської компанії Samsung, а також представники британського виробника процесорів Arm.

Зустріч проходила 4 та 5 червня - відразу після того, як Китай оголосив про створення "списку ненадійних організацій". Передбачається, що в цей перелік повинні увійти іноземні юридичні і фізичні особи. Ці дії повинні стати відповіддю на ситуацію з Huawei, яка потрапила в чорний список Міністерства торгівлі США.

В даний час в компаніях Arm, Dell і Microsoft відмовилися коментувати проведення переговорів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Китай застерігає громадян від поїздок та навчання в США. Подібну заяву випустило і Міністерство закордонних справ країни, повідомивши, у свою чергу, про ускладнення процедури в'їзду китайських громадян в Сполучені Штати, зокрема, повідомляється про почастішання додаткових інтерв'ю на кордоні.

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