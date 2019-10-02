Huawei втратив можливість встановлювати програми Google

Нові флагмани китайської компанії Huawei Mate 30 втратили можливість користуватися і встановлювати додатки сервісів Google. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що повна заборона на використання додатків Google стався після того, як експерт Джон Ву у вівторок опублікував у своєму блозі інструкцію по використанню програми LZ Play, яка дозволяла продовжувати використовувати сервіси Google на смартфонах Mate 30.

Після публікації Ву, додаток і сайт, на якому можна було його завантажити, стали недоступними. На даний момент користувачі мають тільки інтерфейс Huawei на базі Android.

Також у своєму огляді, Ву заявив, що Huawei знав про існування програми, що дозволяє обходити заборону на використання сервісів Google.

"Абсолютно очевидно, що Huawei добре знає про це додатку LZPlay і явно допускає його існування", - повідомив Ву.

В Huawei заявили, що компанія не має відношення до LZPlay.

Нагадаємо, Huawei презентували свій новий флагман Mate 30 19 вересня в Мюнхені. Під час презентації повідомлялося, що смартфони будуть працювати на системі Android, але без доступу до сервісів Google.