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Huawei презентувала нові флагмани без сервісів Google

Новини » Hi-tech    19.09.2019 - 20:44
Huawei презентувала нові флагмани без сервісів Google
Новий смартфони від Huawei (vc.ru)

Смартфони будуть працювати на операційній системі Android

У четвер, 19 вересня, китайська компанія Huawei на презентації в Мюнхені представила нову лінійку флагманських смартфонів Mate 30, які будуть працювати без сервісів Google. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.

Незважаючи на те, що пристрої працюють на операційній системі Android (яка належить Google - ред.), вони не будуть мати доступу до сервісів Google, включаючи магазин додатків Google Play, YouTube, Google maps і т. д. Програми можна буде завантажувати з альтернативного магазину AppGallery. Причиною цього є конфликт компанії з владою США.

Також зазначається, що Huawei і раніше продавала смартфони в Китаї без підтримки сервісів Google, які в країні заблоковано. Там ця обставина багато в чому компенсується великою кількістю альтернативних магазинів додатків, що працюють виключно на китайський ринок.

Проте, як вважають аналітики, в інших країнах відсутність сервісів Google може стати для компанії серйозною проблемою.

Нагадаємо, раніше Huawei заявляла, що обмеження на експорт технологій США, введені Вашингтоном, скоротять приблизно на $10 млрд річну виручку бізнесу компанії, пов'язаного з продажем смартфонів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що нова лінійка флагманів Huawei Mate 30 буде працювати на оперативній системі Android з відкритим вихідним кодом.

Новий Huawei Mate 30 буде використовувати Android з відкритим вихідним кодом Google представить новий Pixel 4 у середині жовтня
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