Новий Huawei Mate 30 буде використовувати Android з відкритим вихідним кодом

Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

Презентація смартфона відбудеться 19 вересня в Мюнхені

Нова лінійка флагманів від Huawei Mate 30 буде працювати на оперативній системі Android з відкритим вихідним кодом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що новий смартфон Huawei не зможе використовувати сервіси і додатки Google, так як не зміг отримати ліцензію через санкцій США.

"Пристрій не зможе використовувати Google Mobile Services для доступу до Play Store і завантаження додатків, таких як Gmail, Youtube або Карти. Замість цього Huawei запропонує власний інтерфейс, який дозволить користувачам отримувати доступ до деяким додаткам Google", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, в Мюнхені відбудеться презентація нових флагманів Huawei Mate 30 і Mate 30 Pro. Повідомлялося, що нові моделі повинні стати першими смартфонами, які будуть працювати на базі однокристальних системи Kirin 990. При цьому буде можливість використовувати сервіси Google Play Store було невідомо.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Huawei презентувала свій новий чіпсет Kirin 990, який буде підтримувати мережу 5G. Kirin 990 на 30% має менше енергоспоживання в порівнянні з попередніми моделями.