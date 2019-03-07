Huawei подала до суду на уряд США

У компанії стверджують, що жодних доказів порушення закону їй висунуто не було

Китайская компания Huawei Technologies подала иск на власти США в федеральный суд в Техасе, оспаривая решение Белого дома, запрещающее правительственным учреждениям использовать ее оборудование из соображений безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Huawei заявили, что никаких доказательств нарушения закона ей предъявлено не было, а значит ограничения незаконны.

Один из руководителей компании Гуо Пин считает, что запрет на использование оборудования ограничивает свободу конкуренции и вредит американским потребителям.

"Мы ждем судебного решения и верим, что оно будет в пользу Huawei и всего народа США", - отметил он.

Напомним, в январе 2019 года власти США выдвинули официальные обвинения против телекоммуникационной компании Huawei. В Минюсте США считают, что компания занималась на территории США промышленным шпионажем и совершила мошенничество, пытаясь обойти санкции против Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не будет сотрудничать со странами, которые используют системы китайской Huawei Technologies.