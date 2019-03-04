Huawei планує подати позов проти уряду США

Компанія подасть позов у Техасі

Китайская телекоммуникационная компания Huawei планирует подать иск против правительства Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соответствующую информацию агентству сообщил источник, знакомый с делом.

По его словам, иск планируют подать из-за американского оборонного закона.

"Китайская телекоммуникационная компания Huawei планирует подать иск в четверг против правительства Соединенных Штатов на основаниях, связанных с американским оборонным законом", - отмечает Reuters.

Источник отмечает, что компания подаст иск в Техасе из-за оборонного закона, который был подписан еще в прошлом году.

Так, оборонный закон "Акт о национальной обороне" возмутил Пекин. Он усиливает контроль над американскими правительственными контрактами с китайскими компаниями, включая Huawei, и усиливает роль комиссии, которая просматривает предложения, связанные с иностранными инвестициями.

Напомним, ранее финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанная в Канаде по запросу США, подала в суд на правительство Канады, пограничную службу страны и конную полицию из-за "нарушения ее прав". Так, Ваньчжоу была задержана в декабре 2018 года.

Как писало РБК-Украина ранее, власти США предъявили официальные обвинения против китайской компании Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве.