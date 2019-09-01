Китай звинуватив США і ЄС у втручанні у внутрішні справи країни

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Заява з'явилась після висловлювань американських і європейських політиків про ситуацію в Гонконзі

Китай звинуватив деяких політиків США і Евросоюзу у втручанні в його внутрішні справи після їх коментарів про демонстрації в Гонконзі. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Гонконзьке відділення МЗС Китаю назвало демонстрантів злочинцями і екстремістами і заявило, що їх підтримка рівносильна "схваленню і виправданню беззаконних і насильницьких дій".

Відзначимо, що в п'ятницю, 30 серпня, після того, як поліція Гонконгу заарештувала кількох видних опозиційних діячів і попередила, що інші протестувальники можуть розділити їх долю, сенатор США Чак Шумер заявив, що затримання є ознакою "слабкості і страху" і що Комуністична партія Китаю порушила свою обіцянку народу Гонконгу.

"Зауваження, висловлені деякими політиками США, нешанобливо ставляться до суворого правозастосування з боку поліції Гонконгу. Справжня їхня мета - дозволити злочинцям продовжувати переслідувати Гонконг і повністю зруйнувати верховенство закону", - йдеться в заяві Управління комісара Міністерства закордонних справ Гонконгу.

В окремій заяві офіс виступив проти зауважень, зроблених Федерікою Могеріні, Високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Могеріні заявила журналістам у п'ятницю, що події в Гонконзі надзвичайно тривожні, і влада повинні поважати свободи і права людей на мирні демонстрації.

"Деякі політики в ЄС плутають правильні і неправильні вираження своїх так званих побоювань з цього приводу", - сказали в Гонконзі.

Нагадаємо, центрі Гонконзі увечері в суботу, 31 серпня, поліція застосувала сльозогінний газ і водомети по демонстрантах.