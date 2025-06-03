Кто-то прописан и не согласен на продажу? Что может сделать владелец квартиры

В некоторых случаях украинцы при продаже квартиры могут сталкиваться с тем, что в ней прописан человек, который на это не согласен. Следовательно, владельцу жилья следует четко понимать свои права и обязанности.
Подробнее о том, можно ли продать квартиру, если в ней прописан человек, который на это не согласен, рассказала в комментарии РБК-Украина адвокат, партнер Адвокатского объединения "Діксі Лекс" Елена Бирюч.
По словам эксперта, для продажи жилья необходимо согласие только владельцев/совладельцев имущества (например второго из супругов, если имущество было нажито в браке), а не всех тех, кто в таком жилье прописан.
Следовательно, в целом "наличие зарегистрированных лиц в квартире никоим образом не препятствует сделке по ее отчуждению".
Бирюч сообщила, что в настоящее время существует процедура, по которой собственник жилья может "снять с места жительства другого человека".
Для этого нужно:
"Стоит учесть, что такую процедуру можно использовать исключительно в случае, если снять с места регистрации нужно не военнообязанное лицо", - отметила адвокат.
Она объяснила, что мужчины в возрасте от 25 до 60 лет могут сняться с регистрации и сменить прописку:
Юрист рассказала, что как продавец, так и покупатель квартиры (уже после оформления за ним права собственности на жилье) могут обратиться в суд с исковым заявлением о признании прописанного человека утратившим право пользования жильем.
Это можно сделать в случае, когда лицо, прописанное в квартире:
"В суд можно также обратиться и в случае, когда по каким-то причинам ЦНАП отказал в снятии с регистрации", - уточнила эксперт.
"Исходя из положений статьи 405 ГК Украины, члены семьи собственника жилья, проживающие вместе с ним, имеют право на пользование этим жильем в соответствии с законом", - рассказала адвокат.
В то же время по ее словам, член семьи собственника жилья теряет право на пользование им в случае отсутствия без уважительных причин более одного года (если иное не установлено договоренностью между ним и собственником жилья или законом).
Бирюч объяснила, что в суд - в качестве доказательств - необходимо будет среди прочего предоставить:
"Также можно приобщить квитанции об уплате коммунальных услуг для подтверждения, что лицо, которое необходимо снять с регистрации, не участвует в содержании жилья", - посоветовала эксперт.
Если же в суд обращается новый владелец жилья - нужно предоставить доказательства в подтверждение того, что лицо, которое необходимо снять с регистрации, не является членом его семьи.
"На основании судебного решения ЦНАП должен снять с регистрации лицо, утратившее право на проживание в жилье", - подытожила юрист.
Напомним, ранее мы рассказывали, как законно продать жилье, если там зарегистрирован ребенок.
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