Кто-то прописан и не согласен на продажу? Что может сделать владелец квартиры

Можно ли продать квартиру, если в ней прописан не согласный на это человек

По словам эксперта, для продажи жилья необходимо согласие только владельцев/совладельцев имущества (например второго из супругов, если имущество было нажито в браке), а не всех тех, кто в таком жилье прописан.

Следовательно, в целом "наличие зарегистрированных лиц в квартире никоим образом не препятствует сделке по ее отчуждению".

Как собственник жилья может сам выписать человека из квартиры

Бирюч сообщила, что в настоящее время существует процедура, по которой собственник жилья может "снять с места жительства другого человека".

Для этого нужно:

обратиться лично в центр предоставления административных услуг (ЦНАП) - по адресу расположения такого жилья;

предоставить документы, удостоверяющие право собственности на имущество.

Кого выписать из квартиры самостоятельно не удастся и почему

"Стоит учесть, что такую процедуру можно использовать исключительно в случае, если снять с места регистрации нужно не военнообязанное лицо", - отметила адвокат.

Она объяснила, что мужчины в возрасте от 25 до 60 лет могут сняться с регистрации и сменить прописку:

только после снятия с учета в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по предыдущему месту жительства;

только после постановки на воинский учет по новому месту.

В каких случаях придется обращаться в суд

Юрист рассказала, что как продавец, так и покупатель квартиры (уже после оформления за ним права собственности на жилье) могут обратиться в суд с исковым заявлением о признании прописанного человека утратившим право пользования жильем.

Это можно сделать в случае, когда лицо, прописанное в квартире:

является военнообязанным;

не желает сниматься с регистрации по любым другим причинам.

"В суд можно также обратиться и в случае, когда по каким-то причинам ЦНАП отказал в снятии с регистрации", - уточнила эксперт.

Какие документы нужно иметь, чтобы обратиться в суд

"Исходя из положений статьи 405 ГК Украины, члены семьи собственника жилья, проживающие вместе с ним, имеют право на пользование этим жильем в соответствии с законом", - рассказала адвокат.

В то же время по ее словам, член семьи собственника жилья теряет право на пользование им в случае отсутствия без уважительных причин более одного года (если иное не установлено договоренностью между ним и собственником жилья или законом).

Бирюч объяснила, что в суд - в качестве доказательств - необходимо будет среди прочего предоставить:

документы, подтверждающие регистрацию в жилье человека;

акт обследования жилья (с целью подтверждения отсутствия в нем человека);

объяснения свидетелей, которые подтвердят отсутствие жильца более одного года.

"Также можно приобщить квитанции об уплате коммунальных услуг для подтверждения, что лицо, которое необходимо снять с регистрации, не участвует в содержании жилья", - посоветовала эксперт.

Если же в суд обращается новый владелец жилья - нужно предоставить доказательства в подтверждение того, что лицо, которое необходимо снять с регистрации, не является членом его семьи.

"На основании судебного решения ЦНАП должен снять с регистрации лицо, утратившее право на проживание в жилье", - подытожила юрист.