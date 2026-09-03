В Турции обеспокоены паузой в переговорах: посол Украины раскрыл детали
Замораживание мирных переговоров с Россией в Турции воспринимают тревожно, хотя избегают слова "негативно". Турецкие дипломаты хорошо понимают, что пауза возникла по вине российской стороны.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Нариман Джелял.
Как в Анкаре оценивают паузу в переговорах
Дипломат объяснил, что турецкая сторона понимает истинную причину остановки диалога.
"Воспринимают тревожно. Не стоит, наверное, использовать термин 'отрицательно', потому что турецкие дипломаты в целом очень хорошо понимают, что происходит, - что это заморозка или пауза в переговорах, вызванные российской стороной", - отметил посол.
Единственным направлением, которое удалось продвинуть, несмотря на паузу , стало освобождение украинских военнопленных и части гражданских.
"Мы увольняли или обменивали наших людей и до того, и после того, но здесь действительно произошел существенный количественный рост", - рассказал Джелял.
Что турецкая сторона говорит Киеву и Москве
По словам посла, Анкара постоянно призывает обе стороны договариваться. Особенно острой эта тема стала из-за ухудшения ситуации безопасности в Черном море.
Наиболее чувствительной темой для турок стала гибель их моряков из-за атак на коммерческие суда.
"Однако мы честно говорим, что постоянные удары россиян по нашей портовой инфраструктуре, по коммерческим судам заставляют нас действовать зеркально, отвечая на эти атаки", - пояснил посол.
Он добавил, что подобная эскалация не нравится турецким партнерам, поэтому они настойчиво предлагают встречи и поддержку диалога.
Готовность к встрече лидеров
Джелял отметил, что Киев не против диалога. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, в частности, в разговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что готов встретиться с главой Кремля именно в Турции.
По словам посла, любые переговоры ниже уровня встречи лидеров стран сейчас считаются малоэффективными.
"В конце концов мы упираемся в нежелание России договариваться. Турки готовы, мы готовы, американцы готовы. Все готовы, кроме непосредственно главы Кремля и его окружения", - подытожил Джелял.
Напомним, соглашение о свободной торговле Украина и Турция подписали еще в 2022 году, а недавно его ратифицировала Верховная Рада и подписал президент.
По словам Джеляла, зона свободной торговли открывает для украинского бизнеса новые рынки, но создает риск для легкой промышленности, которую придется поддерживать государству.
Между тем, замглавы МИД России Александр Грушка заявил, что Москва пока не видит условий для возобновления зернового соглашения в Черном море.
По данным The Telegraph, атаки России на гражданское судоходство уже существенно ограничили работу портов Одессы, Черноморска и Южного, что может обойтись Украине до 1,5% ВВП.