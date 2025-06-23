Кто заменит Норриса или Пиастри: у "Макларен" уже есть кандидат

"Макларен" доминирует в сезоне

После 10-ти этапов чемпионата "Макларен" возглавляет Кубок конструкторов с преимуществом в 175 очков над ближайшим конкурентом - "Мерседесом" (374 против 199).

В зачете пилотов лидирует Пиастри (198 очков), опережая Норриса (176) и действующего чемпиона Макса Ферстаппена (155).

Несмотря на недавнюю стычку между Норрисом и Пиастри на Гран-при Канады, внутри команды сохраняется баланс. Однако в "Макларене" уже готовятся к возможным изменениям в составе.

Рассел - главная альтернатива

Джордж Рассел, которого Эдди Джордан назвал гонщиком мирового уровня, проводит один из лучших сезонов в карьере. Он выиграл Гран-при Канады и сейчас занимает четвертое место в зачете пилотов (136 очков).

Рассел еще не подписал новый контракт с "Мерседесом" и, по слухам, находится в поле зрения нескольких команд. В частности, вариант с британцем рассматривают в "Ред Булл" - на тот случай, если из команды уйдет Ферстаппен. Также интерес к нему проявляет "Астон Мартин".

По имеющейся информации, сам Рассел пока предпочитает продолжение карьеры в составе "Мерседеса". Впрочем и официальных предложений ему пока еще никто не делал.

Взгляд в будущее

Оба гонщика "Макларена" - Норрис и Пиастри - имеют долгосрочные контракты с командой. Однако, учитывая их результативность и рост конкуренции, вероятность кадровых изменений в межсезонье сохраняется.

В таком случае Рассел может стать стратегическим усилением для британской конюшни.