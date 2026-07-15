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Кто заменит Корецкого в "Нафтогазе": источники назвали имя

12:01 15.07.2026 Ср
2 мин
Главного кандидата уже официально ввели в состав правления компании
aimg Валерий Ульяненко aimg Юрий Дощатов
Фото: Сергей Корецкий (facebook.com sergii.koretskyi.page)

Руководителя АО "Укргаздобыча" Юрия Ткачука рассматривают как главного кандидата на должность временного исполняющего обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Вероятное назначение Юрия Ткачука на должность временного главы "Нефтегаза" напрямую связано с кадровыми изменениями в правительстве. Ожидается, что он возглавит госкомпанию сразу же после того, как действующего руководителя НАК Сергея Корецкого официально назначат на должность премьер-министра Украины.

Ткачук может временно возглавить компанию до момента проведения официального конкурсного отбора на должность постоянного руководителя. В понедельник, 13 июля, он был официально введен в состав правления "Нефтегаза".

Что известно о Юрии Ткачуке

Юрий Ткачук является опытным управленцем, имеющим более 25 лет профессионального стажа в энергетическом и промышленном секторах.

Фото: Юрий Ткачук (facebook.com/yptkachuk)

Карьера в "Укрнафте": с ноября 2022 года Ткачук занимал должность финансового директора АО "Укрнафта". На этом посту он отвечал за финансовую стратегию компании, управление рисками (риск-менеджмент) и инвестиционную политику.

Также в период с мая по декабрь 2025 он временно исполнял обязанности руководителя этого предприятия.

Управление "Укргаздобычей": с мая 2025 года он исполнял обязанности главы АО "Укргаздобыча", а уже в декабре 2025 года был официально утвержден в должности генерального директора компании.

Напомним, по информации источников РБК-Украина, главным претендентом на должность премьер-министра является Сергей Корецкий. В то же время официально его кандидатуру не объявляли.

Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит вопрос назначения нового главы правительства уже в четверг, 16 июля.

Напомним, сегодня Сергей Корецкий провел встречу с депутатами фракции "Слуга народа" как кандидат на должность премьер-министра. Президент Владимир Зеленский участия в этом разговоре не принимал.

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