Кто заменит Корецкого в "Нафтогазе": источники назвали имя

Вероятное назначение Юрия Ткачука на должность временного главы "Нефтегаза" напрямую связано с кадровыми изменениями в правительстве. Ожидается, что он возглавит госкомпанию сразу же после того, как действующего руководителя НАК Сергея Корецкого официально назначат на должность премьер-министра Украины.

Ткачук может временно возглавить компанию до момента проведения официального конкурсного отбора на должность постоянного руководителя. В понедельник, 13 июля, он был официально введен в состав правления "Нефтегаза".

Что известно о Юрии Ткачуке

Юрий Ткачук является опытным управленцем, имеющим более 25 лет профессионального стажа в энергетическом и промышленном секторах.

Фото: Юрий Ткачук (facebook.com/yptkachuk)

Карьера в "Укрнафте": с ноября 2022 года Ткачук занимал должность финансового директора АО "Укрнафта". На этом посту он отвечал за финансовую стратегию компании, управление рисками (риск-менеджмент) и инвестиционную политику.

Также в период с мая по декабрь 2025 он временно исполнял обязанности руководителя этого предприятия.

Управление "Укргаздобычей": с мая 2025 года он исполнял обязанности главы АО "Укргаздобыча", а уже в декабре 2025 года был официально утвержден в должности генерального директора компании.