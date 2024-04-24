Кто из украинцев сможет получить паспорт за границей: перечень категорий мужчин

Как известно, Кабмин принял постановление, которое делает невозможным получение паспортов за рубежом мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет. Но ограничение не распространяется на ряд категорий мужчин.

Среди этих категорий:

мужчины с инвалидностью при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи;

мужчины, имеющие жену среди лиц с инвалидностью и сопровождающих их для выезда за пределы Украины, при наличии документов, подтверждающих родственные связи, инвалидность;

Мужчина, имеющий одного из своих родителей или родителей жены среди лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающих одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;

мужчины, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие их для выезда за пределы Украины.

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью;

родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

деды, совершеннолетние братья, отчими, сопровождающими детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связки;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе, - в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен - один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства;

мужчины с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие в учреждениях и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию в сопровождении работников заведения ухода.

Кроме того, постановление предусматривает, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения запрет на получение паспорта Украины или загранпаспорта не распространяется на лиц, которые во время выезда сопровождали детей больных рядом заболеваний.

Список заболеваний, требующих сопровождения:

тяжелые перинатальные поражения нервной системы,

тяжелые врожденные пороки развития,

редкие орфанные заболевания,

онкологические,

онкогематологические заболевания,

детский церебральный паралич,

тяжелые психические расстройства,

сахарный диабет I типа (инсулинозависимый),

острые или хронические заболевания почек IV степени,

ребенок, получивший тяжелую травму,

требует трансплантации органа,

нуждается в паллиативной помощи.

В то же время запрет не распространяется на тех, кто сопровождал во время выезда за границу детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, не достигших 18-летнего возраста и проживающих или зачисленных в учреждения разных типов, формы собственности и подчинения на круглосуточное пребывание. В то же время это распространяется на сопровождающих:

детей, не достигших 18-летнего возраста и не относящихся к категории детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, но зачисленных в учреждения разных типов, форм собственности и подчинения на круглосуточное пребывание, устроенных в семьи патронатных воспитателей;

детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении одного из законных представителей.

детей, не достигших 16-летнего возраста.

Последней категорией являются выехавшие за границу лица в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины. В частности это:

лица из составных сил обороны и сил безопасности, пострадавших в результате военной агрессии РФ, и выехали на лечение за границу.

Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства.