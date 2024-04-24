Хто з українців зможе отримати паспорт за кордоном: перелік категорій чоловіків

Як відомо, Кабмін ухвалив постанову, яка унеможливлює отримання паспортів за кордоном чоловіками віком від 18 до 60 років. Але обмеження не поширюється на низку категорій чоловіків.

Серед цих категорій:

чоловіки з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

чоловіки, які мають дружину з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують їх для виїзду за межі України, за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність;

Чоловік, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи та супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;

чоловіки, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи та супроводжують їх для виїзду за межі України.

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

діди, повнолітні брати, вітчими, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, за наявності у них відповідних підтвердних документів та документів, що підтверджують родинні зв’язки;

особи, які потребують постійного догляду, - у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, - один з повнолітніх членів сім’ї першого чи другого ступеня споріднення;

чоловіки з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають у закладах і отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання у супроводі працівників закладу догляду.

Крім того, постанова передбачає, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану, заборона на отримання паспорта України чи закордонного паспорта не розповсюджується на осіб, які під час виїзду супроводжували дітей хворих на низку захворювань.

Перелік захворювань, що потребують супроводу:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи,

тяжкі вроджені вади розвитку,

рідкісні орфанні захворювання,

онкологічні,

онкогематологічні захворювання,

дитячий церебральний параліч,

тяжкі психічні розлади,

цукровий діабет I типу (інсулінозалежний),

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня,

дитина, яка отримала тяжку травму,

потребує трансплантації органа,

потребує паліативної допомоги.

Водночас заборона не поширюється на тих, хто супроводжував під час виїзду за кордон дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку та проживають або зараховані до закладів різних типів, форми власності та підпорядкування на цілодобове перебування. Водночас це поширюється на тих, хто супроводжував:

дітей, які не досягли 18-річного віку та не належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, але які зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, влаштовані до сімей патронатних вихователів;

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку, в супроводі одного із законних представників.

дітей, які не досягли 16-річного віку.

Останньою категорією є особи, що виїхали за кордон у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Зокрема це:

особи зі складових сил оборони та сил безпеки, що постраждали у через військову агресію РФ, і виїхали на лікування за кордон.

Виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім’ї першого ступеня споріднення.