Кто в Украине получает самые высокие пенсии: рейтинг выплат судьям и прокурорам

Депутат от "Слуги народа" обнародовал ответ от Пенсионного фонда Украины на свой запрос. В запросе в ПФУ он попросил показать 20 самых больших пенсий по разным категориям спецпенсионеров.



Гетманцев обнародовал некоторые из них:

Судьи - 390 тысяч гривен составляет самая большая пенсия, условный ТОП-20 замыкает пенсия размером почти 320 тысяч.



Прокуроры - 219 и 119 тысяч соответственно.



Согласно данным, только один народный депутат получает 245,9 тысяч гривен пенсии, остальные в этом рейтинге - от 21,8 до 59,8 тысяч гривен.



Гетманцев напомнил, что идет процесс рассмотрения законопроекта об отмене спецпенсий прокуроров. "Уверен, что мы сможем преодолеть сопротивление и принять его во втором чтении", - написал он.