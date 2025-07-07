В правительстве назвали три вида привилегий для спецпенсионеров

В Украине кроме пенсий из солидарной системы есть пенсии по специальным законам. Там предусмотрены все три возможных вида привилегий.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время эфира с ЦЭС .

Как отметила министр, в Украине "есть определенные искажения и в объеме специальных прав".

Три вида льгот

По ее словам, есть три типа того, как можно делать определенные льготы, улучшения для разных категорий людей.

"Первая льгота - это возраст. Так, уменьшаем количество лет, когда мы можем выйти на пенсию. Вторая льгота - это количество страхового стажа, который надо в течение жизни отработать. И третья льгота - это процент замещения", - сказала Жолнович.

Министр привела пример: в общем контексте 40% замещения заработка покрывается для солидарной пенсии (сегодня это даже меньше). У спецпенсионеров такое покрытие уже сегодня минимум 70%, а в отдельных случаях, по решениям судей - 90%.

"И у нас наши спецпенсионеры пользуются всеми тремя привилегиями: меньший страховой стаж им нужно заработать, меньший возраст достичь и больший процент. На самом деле ни в одной из стран Европы уже такой объем привилегий не сохранился", - сказала она.

Большое искривление

По ее данным в Европе идут каким-то одним путем. Или говорят, что меньшее количество лет надо отработать, но получают специальную пенсию с достижением, например, общего пенсионного возраста. Или говорят, что будет более высокий процент замещения, но тоже и годы, и стаж сохраняется. То есть только какая-то одна из составляющих.

"У нас - все три. Это, на самом деле, пожалуй, слишком большое искажение", - сообщила министр.

По ее мнению, нужно помнить, что пенсия и все другие виды социального страхования - это прежде всего страхование.

"И здесь принцип страховой: сколько ты вносишь - столько ты примерно и получаешь. И так оно по формуле рассчитывается. Но в контексте специальных пенсий действительно не всегда оправдывается. Поэтому мы так же подходим к реформе пенсий", - сказала она.