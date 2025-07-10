Хто в Україні отримує найвищі пенсії: рейтинг виплат суддям та прокурорам

Найвищі пенсії отримують судді та прокурори. Виплати встановлені за спеціальними законами, ухваленими Верховною Радою та підписаними президентом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову фінансового комітету Ради Данила Гетманцева у Facebook.
Депутат від "Слуги народу" оприлюднив відповідь від Пенсійного фонду України на свій запит. У запиті до ПФУ він попросив показати 20 найбільших пенсій по різним категоріям спецпенсіонерів.
Гетманцев оприлюднив деякі з них:
Судді - 390 тисяч гривень становить найбільша пенсія, умовний ТОП-20 замикає пенсія розміром майже 320 тисяч.
Прокурори - 219 та 119 тисяч відповідно.
Згідно з даними, тільки один народний депутат отримує 245,9 тисяч гривень пенсії, решта у цьому рейтингу - від 21,8 до 59,8 тисяч гривень.
Гетманцев нагадав, що іде процес розгляду законопроекту щодо скасування спецпенсій прокурорів. "Впевнений, що ми зможемо подолати спротив і прийняти його у другому читанні", - написав він.
За даними ПФУ, у 2024 році найбільші виплати отримували судді. Середній розмір довічного утримання 3769 суддів становив 99,7 тисяч гривен.
Другий за розміром середній розмір спеціальних пенсій був у прокурорів – 21,9 тисяч гривень. Такі спецпенсії отримувала 5851 особа.
Нагадаємо, в Україні спецпенсіонери користуються трьома видами пільг: менший страховий стаж менший вік до пенсії і більший відсоток від зарплати.
За даними Мінсоцполітики, кожен п'ятий українець має право на дострокову пенсію
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