Каждый пятый украинец имеет право на досрочную пенсию
Многие украинцы имеют право на досрочную пенсию, что стоит "десятки миллиардов гривен". В Минсоцполитики хотят решить этот вопрос.
Об этом сказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью"Радио Свобода".
Марчак сообщила, что в министерстве уже разработали законопроект о реформе солидарной пенсионной системы и накопительной пенсионной системы, которые представлены на рассмотрение Кабинета министров.
"У нас продолжаются внутренние дискуссии относительно параметров. Когда мы договоримся и финализируем параметры, мы сможем двигаться дальше в парламент. К сожалению, эта дискуссия является очень сложной с учетом тяжелого финансового состояния в стране", - сказала она.
По ее словам, на текущий и будущий размер пенсии влияет много факторов. "Например, каким образом мы решим вопрос относительно специальных пенсионных режимов. Также - относительно людей, которые имеют право на льготный выход на пенсию, льготный стаж", - сообщила чиновница.
Марчак напомнила, что общий пенсионный возраст в Украине - от 60 до 65 лет.
"Но при этом каждый пятый в стране имеет право на досрочный выход на пенсию. А это - десятки миллиардов гривен. Это средства, которые мы не дополучаем в доходы пенсионной системы. И которые одновременно выплачиваем из расходов пенсионной системы. У нас одновременно происходят потери от того, что люди меньше работают. И потери от того, что мы больший период времени платим пенсию", - сказала она.
Пенсионеры в Украине
По данным ПФУ, количество пенсионеров в Украине на 1 апреля 2025 года составляло 10,3 млн человек.
Распределение пенсионеров на 1 апреля 2025 года по видам назначенных выплат было следующим:
- по возрасту - 72,50%
- по инвалидности - 15,24%
- в случае потери кормильца - 6,61%
- за выслугу лет - 5,08%
- социальные пенсии - 0,53%
- пожизненное содержание судей - 0,04%.
Подробнее о том, кто имеет право на пенсию до 60 лет, читайте в материале РБК-Украина.
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