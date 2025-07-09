Каждый пятый украинец имеет право на досрочную пенсию

Об этом сказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Радио Свобода ".

Марчак сообщила, что в министерстве уже разработали законопроект о реформе солидарной пенсионной системы и накопительной пенсионной системы, которые представлены на рассмотрение Кабинета министров.

"У нас продолжаются внутренние дискуссии относительно параметров. Когда мы договоримся и финализируем параметры, мы сможем двигаться дальше в парламент. К сожалению, эта дискуссия является очень сложной с учетом тяжелого финансового состояния в стране", - сказала она.

По ее словам, на текущий и будущий размер пенсии влияет много факторов. "Например, каким образом мы решим вопрос относительно специальных пенсионных режимов. Также - относительно людей, которые имеют право на льготный выход на пенсию, льготный стаж", - сообщила чиновница.

Марчак напомнила, что общий пенсионный возраст в Украине - от 60 до 65 лет.

"Но при этом каждый пятый в стране имеет право на досрочный выход на пенсию. А это - десятки миллиардов гривен. Это средства, которые мы не дополучаем в доходы пенсионной системы. И которые одновременно выплачиваем из расходов пенсионной системы. У нас одновременно происходят потери от того, что люди меньше работают. И потери от того, что мы больший период времени платим пенсию", - сказала она.