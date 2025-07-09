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Каждый пятый украинец имеет право на досрочную пенсию

Украина, Среда 09 июля 2025 15:11
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Каждый пятый украинец имеет право на досрочную пенсию Фото: Дарья Марчак (MLSP.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Многие украинцы имеют право на досрочную пенсию, что стоит "десятки миллиардов гривен". В Минсоцполитики хотят решить этот вопрос.

Об этом сказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью"Радио Свобода".

Марчак сообщила, что в министерстве уже разработали законопроект о реформе солидарной пенсионной системы и накопительной пенсионной системы, которые представлены на рассмотрение Кабинета министров.

"У нас продолжаются внутренние дискуссии относительно параметров. Когда мы договоримся и финализируем параметры, мы сможем двигаться дальше в парламент. К сожалению, эта дискуссия является очень сложной с учетом тяжелого финансового состояния в стране", - сказала она.

По ее словам, на текущий и будущий размер пенсии влияет много факторов. "Например, каким образом мы решим вопрос относительно специальных пенсионных режимов. Также - относительно людей, которые имеют право на льготный выход на пенсию, льготный стаж", - сообщила чиновница.

Марчак напомнила, что общий пенсионный возраст в Украине - от 60 до 65 лет.

"Но при этом каждый пятый в стране имеет право на досрочный выход на пенсию. А это - десятки миллиардов гривен. Это средства, которые мы не дополучаем в доходы пенсионной системы. И которые одновременно выплачиваем из расходов пенсионной системы. У нас одновременно происходят потери от того, что люди меньше работают. И потери от того, что мы больший период времени платим пенсию", - сказала она.

Пенсионеры в Украине

По данным ПФУ, количество пенсионеров в Украине на 1 апреля 2025 года составляло 10,3 млн человек.

Распределение пенсионеров на 1 апреля 2025 года по видам назначенных выплат было следующим:

  • по возрасту - 72,50%
  • по инвалидности - 15,24%
  • в случае потери кормильца - 6,61%
  • за выслугу лет - 5,08%
  • социальные пенсии - 0,53%
  • пожизненное содержание судей - 0,04%.

Подробнее о том, кто имеет право на пенсию до 60 лет, читайте в материале РБК-Украина.

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