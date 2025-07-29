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Кто такой Сергей Филимонов: снимался у Сенцова и воевал с братом Джей Ди Вэнса

Вторник 29 июля 2025 12:15
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Кто такой Сергей Филимонов: снимался у Сенцова и воевал с братом Джей Ди Вэнса Сергей Филимонов (скриншот из видео)
Автор: Иванна Пашкевич

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении покушения на Сергея Филимонова - командира 108-го отдельного батальона ВСУ "Волки Да Винчи". По данным следствия, убийство планировала ФСБ России, привлекая для этого завербованного агента.

Кто такой Сергей Филимонов и почему его фигура стала мишенью российских спецслужб - узнайте в материале РБК-Украина.

От фанатского сектора - до фронта

Сергей Филимонов родился 20 сентября 1994 года в Киеве, в многодетной семье. С юности был активным участником фанатского движения футбольного клуба "Динамо" (Киев), принадлежал к группе "Родственники".

Школьное образование получал в столичной специализированной школе №316, позже учился в Республиканском училище физической культуры, где занимался вольной борьбой.

Высшее образование получал в Киевском национальном университете строительства и архитектуры, впоследствии - в Украинском католическом университете, но завершить обучение помешало полномасштабное вторжение.

Кто такой Сергей Филимонов: снимался у Сенцова и воевал с братом Джей Ди ВэнсаСергей Филимонов (фото: x.com/DzevelinB)

С началом войны на Донбассе в 2014 году вступил в ряды добровольческого батальона "Азов".

Участник боев за Мариуполь, Иловайск, Марьинку. Под Иловайском получил серьезные ранения.

Общественная деятельность

После первого фронтового опыта, в 2015 году, Филимонов возглавил киевскую ячейку "Гражданского корпуса Азов" и был среди основателей движения "Гонор".

В разные годы координировал проекты "Зоозащита", "Одна кровь", "Наше будущее". Был активным участником инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" и поддерживал Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Филимонов: снимался у Сенцова и воевал с братом Джей Ди ВэнсаСергей Филимонов (фото: x.com/DzevelinB)

Участвовал в протестах против незаконных застроек в Киеве: от Протасова яра до Почтовой площади.

Из-за этого неоднократно оказывался в центре конфликтов и даже уголовного преследования.

Его имя фигурировало в судебных делах, связанных с сопротивлением застройкам.

В 2018 году стал известен и в международном контексте - как один из участников общественных беспорядков в Гонконге.

Кто такой Сергей Филимонов: снимался у Сенцова и воевал с братом Джей Ди ВэнсаСергей Филимонов (фото: x.com/DzevelinB)

Командир "Гонора" и "Волков Да Винчи"

С первых дней полномасштабной войны Филимонов сформировал боевое подразделение из активистов движения "Гонор".

Сначала обороняли Киев и область, а впоследствии - участвовали в контрнаступлении на Харьковщине.

В 2022 году рота "Гонор" вошла в состав батальона "Волки Да Винчи", а сам Филимонов стал ее командиром.

Кто такой Сергей Филимонов: снимался у Сенцова и воевал с братом Джей Ди ВэнсаСергей Филимонов (фото: x.com/DzevelinB)

В 2023 году его назначили заместителем командира разведки батальона, а уже в феврале 2024 - командиром 108-го отдельного батальона в составе 59-й бригады имени Якова Гандзюка.

Его подразделение воюет на Покровском направлении: Красногоровка, Воздвиженка, Новотроицкое - среди точек самых ожесточенных боев.

В декабре 2024 года получил внеочередное воинское звание - капитан. В июле 2024-го - именное оружие от главы СБУ Василия Малюка.

В роту Филимонова пошел на войну брат вице-президента США

В марте 2025 года стало известно, что в роте "Гонор" под командованием Филимонова воевал Нейт Вэнс - двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Вместе они участвовали в боях в Харьковской и Донецкой областях.

"Он замечательный боец с хладнокровным характером. 15 раз мы должны были бы погибнуть - 15 раз нам повезло выжить", - рассказывал Сергей.

Кто такой Сергей Филимонов: снимался у Сенцова и воевал с братом Джей Ди ВэнсаНейт Вэнс (фото: lefigaro.fr)

Получил главную роль в кино

В 2021 году Сергей Филимонов неожиданно для многих дебютировал в кино - исполнил главную роль в фильме Олега Сенцова "Носорог".

Лента попала в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля.

Режиссер объяснил выбор главного героя тем, что жизненный путь Филимонова перекликается с историей персонажа.

Семья

У Филимонова двое детей - сын Орест и дочь Соломия. С их мамой Валерией он женился в 2017 году.

Несмотря на войну, Сергей пытается сохранять связь с семьей и публично делится историями отцовства.

Сергей Филимонов (фото: x.com/DzevelinB)

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