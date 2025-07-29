Хто такий Сергій Філімонов: знімався у Сенцова і воював з братом Джей Ді Венса

Служба безпеки України повідомила про викриття замаху на Сергія Філімонова - командира 108-го окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі". За даними слідства, вбивство планувала ФСБ Росії, залучивши для цього завербованого агента.

Хто такий Сергій Філімонов і чому його постать стала мішенню російських спецслужб - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна .

Від фанатського сектору - до фронту

Сергій Філімонов народився 20 вересня 1994 року в Києві, у багатодітній родині. З юності був активним учасником фанатського руху футбольного клубу "Динамо" (Київ), належав до групи "Родичі".

Шкільну освіту здобував у столичній спеціалізованій школі №316, пізніше навчався у Республіканському училищі фізичної культури, де займався вільною боротьбою.

Вищу освіту здобував у Київському національному університеті будівництва і архітектури, згодом - в Українському католицькому університеті, але завершити навчання завадило повномасштабне вторгнення.

Сергій Філімонов (фото: x.com/DzevelinB)

З початком війни на Донбасі у 2014 році долучився до лав добровольчого батальйону "Азов".

Учасник боїв за Маріуполь, Іловайськ, Мар’їнку. Під Іловайськом отримав серйозні поранення.

Громадська діяльність

Після першого фронтового досвіду, у 2015 році, Філімонов очолив київський осередок "Цивільного корпусу Азов" та був серед засновників руху "Гонор".

У різні роки координував проєкти "Зоозахист", "Одна кров", "Наше майбутнє". Був активним учасником ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" та підтримував Сергія Стерненка.

Сергій Філімонов (фото: x.com/DzevelinB)

Брав участь у протестах проти незаконних забудов у Києві: від Протасового яру до Поштової площі.

Через це неодноразово опинявся в центрі конфліктів і навіть кримінального переслідування.

Його ім’я фігурувало у судових справах, пов’язаних зі спротивом забудовам.

У 2018 році став відомий і в міжнародному контексті - як один з учасників громадських заворушень у Гонконзі.

Сергій Філімонов (фото: x.com/DzevelinB)

Командир "Гонору" та "Вовків Да Вінчі"

З перших днів повномасштабної війни Філімонов сформував бойовий підрозділ з активістів руху "Гонор".

Спершу обороняли Київ і область, а згодом - брали участь у контрнаступі на Харківщині.

У 2022 році рота "Гонор" увійшла до складу батальйону "Вовки Да Вінчі", а сам Філімонов став її командиром.

Сергій Філімонов (фото: x.com/DzevelinB)

У 2023 році його призначили заступником командира розвідки батальйону, а вже у лютому 2024 - командиром 108-го окремого батальйону у складі 59-ї бригади імені Якова Гандзюка.

Його підрозділ воює на Покровському напрямку: Красногорівка, Воздвиженка, Новотроїцьке - серед точок найзапекліших боїв.

У грудні 2024 року отримав позачергове військове звання - капітан. У липні 2024-го - іменну зброю від голови СБУ Василя Малюка.

У роту Філімонова пішов на війну брат віцепрезидента США

У березні 2025 року стало відомо, що в роті "Гонор" під командуванням Філімонова воював Нейт Венс - двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Разом вони брали участь у боях на Харківщині та Донеччині.

"Він чудовий боєць із холоднокровним характером. 15 разів ми мали б загинути - 15 разів нам пощастило вижити", - розповідав Сергій.

Нейт Венс (фото: lefigaro.fr)

Отримав головну роль у кіно

У 2021 році Сергій Філімонов несподівано для багатьох дебютував у кіно - виконав головну роль у фільмі Олега Сенцова "Носоріг".

Стрічка потрапила до конкурсної програми Венеційського кінофестивалю.

Режисер пояснив вибір головного героя тим, що життєвий шлях Філімонова перегукується з історією персонажа.

Родина

У Філімонова двоє дітей - син Орест і донька Соломія. З їхньою мамою Валерією він одружився у 2017 році.

Попри війну, Сергій намагається зберігати зв’язок із родиною та публічно ділиться історіями батьківства.

Сергій Філімонов (фото: x.com/DzevelinB)