Новые Герои Украины: Зеленский наградил Малюка, "Мадяра" и Петриченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины ряду выдающихся граждан. Среди них - глава СБУ Василий Малюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы украинского государства.

Зеленский присвоил звание Героя летчику F-16

Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту Павлу Иванову (посмертно). Он был летчиком F-16.

Воин погиб 12 апреля во время выполнения боевой задачи.

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