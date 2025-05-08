Новые Герои Украины: Зеленский наградил Малюка, "Мадяра" и Петриченко
Фото: Василий Малюк, глава СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины ряду выдающихся граждан. Среди них - глава СБУ Василий Малюк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы украинского государства.
Согласно указам Зеленского, звания Героя Украины были присвоены:
- главе СБУ, генерал-лейтенанту Василию Малюку (под его руководством Служба безопасности активно участвует в обороне Украины, включая контрразведывательные и антитеррористические операции);
- младшему сержанту Павлу Петриченко (посмертно) (командир взвода разведки 59 ОШБр, один из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк")
- майору Роберту Бровди ("Мадяру") (командует подразделением "Птахи Мадяра", стал известен благодаря эффективному использованию дронов для разведки и ударов по вражеским целям);
- младшему лейтенанту Александру Гарану (информации в открытом доступе нет);
- старшему солдату Александру Кандаурову (посмертно) (защищал Украину с начала полномасштабного вторжения россиян, погиб во время отражения наступления россиян в Донецкой области в 2022 году);
- лейтенанту Андрею Кияненко (информации в открытом доступе нет);
- полковнику Игорю Пархоменко (обороняет Украину с 2014 года, летчик);
- полковнику Павлу Розлачу (командир 80 отдельной десантно-штурмовой бригады);
- подполковнику Сергею Рощину (информации в открытом доступе нет);
- сержанту Владимиру Тодору (посмертно) (информации в открытом доступе нет);
- старшему солдату Анатолию Тегзе (посмертно) (командир тактической группы "Карпатська Січ", погиб во время обороны Бахмута).
Зеленский присвоил звание Героя летчику F-16
Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту Павлу Иванову (посмертно). Он был летчиком F-16.
Воин погиб 12 апреля во время выполнения боевой задачи.
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