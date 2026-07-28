Кто и как может подтвердить стаж без трудовой книги: разъяснение адвоката

Главное:

Свидетельства из-за границы : ПФУ не принимает нотариальные показания свидетелей, которые выехали;

: ПФУ не принимает нотариальные показания свидетелей, которые выехали; Требования к свидетелям : их должно быть не менее двух, и каждый должен иметь документы о работе на том же предприятии;

: их должно быть не менее двух, и каждый должен иметь документы о работе на том же предприятии; Выход через суд: подтвердить стаж можно, если свидетельница дает показания из-за границы в судебном порядке;

подтвердить стаж можно, если свидетельница дает показания из-за границы в судебном порядке; Альтернатива свидетелям: архивные справки и профсоюзные билеты тоже подтверждают стаж.

Как считают стаж до и после 2004 года

С 1 января 2004 года стаж считают по данным системы персонифицированного учета. В предыдущие годы ориентируются на записи в трудовой книжке.

Если документа нет, или в нем неточные или неправильные данные, можно подтвердить периоды работы другими бумагами. Это справки учреждений, выписки из приказов, личные счета, сведения о зарплате, удостоверениях и письменных трудовых договорах.

Отдельно адвокат отметила, что для предприятий на оккупированной территории есть дополнительная возможность.

"Если предприятие находится на временно оккупированной территории, возможно подтвердить льготный стаж не только справками, свидетельствующими об особом характере работы, но и по данным из реестра застрахованных лиц", - рассказала Дрижакова.

Если же в трудовой книжке есть исправления или неточности за период до 2004 года, а предприятие находится на оккупированной территории, подтверждением стажа занимаются специальные комиссии при главных управлениях Пенсионного фонда.

Кто может стать свидетелем и почему это сложно

Порядок опроса свидетелей устанавливает постановление Кабмина от 1993 года. Территориальный орган Пенсионного фонда приглашает свидетеля в течение трех рабочих дней после обращения заявителя.

Но требования к самим свидетелям достаточно жесткие:

их должно быть не менее двух;

они должны знать заявителя по совместной работе на одном предприятии или одной системе;

у свидетелей должны быть собственные документы о работе на этом же предприятии за тот же период.

"Главное: свидетели должны иметь документы о своей собственной работе на этом предприятии за тот же период, который подтверждают для вас", - отметила адвокат.

Почему ПФУ не признает показания из-за границы

Наибольшая сложность возникает, когда бывшие коллеги уехали в разные страны. По словам Дрыжаковой, письменные или нотариальные показания из-за границы фонд в административном порядке обычно не принимает.

Опрос проводят только лично работники Пенсионного фонда. Свидетель должен физически прийти в сервисный центр ПФУ в Украине с паспортом и собственной трудовой книжкой.

"Даже если свидетельница заверит свои показания у зарубежного нотариуса (и сделает апостиль/консульскую легализацию и перевод), органы ПФУ почти гарантированно откажут в зачислении стажа на этом основании, ссылаясь на отсутствие в порядке № 637 механизма письменного/нотариального опроса", - пояснила адвокат.

Что делать, если свидетели за границей

Адвокат назвала два варианта решения проблемы. Первый - обращение в суд с иском против ПФУ.

Свидетельница за границей может дать показания в суде через видеосвязь, воспользовавшись системой Действие или консульским учреждением Украины. Он может оформить письменное заявление, подпись на котором заверяют нотариально с апостилем или в консульстве. Суд оценивает такие доказательства вместе с другими материалами дела.

Второй вариант подходит, если свидетельница может ненадолго вернуться в Украину. Тогда он имеет право обратиться в любой работающий сервисный центр ПФУ, даже не по месту жительства, например, во Львовской или Закарпатской области.

Альтернативные доказательства вместо свидетелей

По словам Дрыжаковой, поиск свидетелей - это крайняя мера. На практике суды и ПФУ лучше воспринимают косвенные письменные доказательства.

Если предприятие ликвидировали, документы могли передать городским, районным или областным архивам. Справки о зарплате по форме 132 и приказы о принятии или увольнении подтверждают стаж без свидетелей.

"Стаж могут подтвердить даже профсоюзные билеты, если у них есть отметки об уплате взносов. Также подойдут выписки из расчетных книг, письменные трудовые договоры, характеристики и пропуски", - добавляет юрист.

Пошаговый план действий

Адвокат посоветовала такой алгоритм действий для людей, потерявших трудовую книжку:

Подать заявление на пенсию со всеми имеющимися документами и получить официальный письменный отказ ПФУ Оформить заявления от иностранных свидетелей через консульство Украины - это дешевле и не нуждается в апостиле Обжаловать отказ фонда в окружном административном суде

"Судебная практика ОП ВС и КАС ВС стабильна: отсутствие записей в реестре или потеря архивов не по форме не должно лишать гражданина права на пенсионное обеспечение, если фактической работы лицо было лишено по независимым от него обстоятельствам (оккупация, боевые действия)", - подытожила Дрижакова.

Что известно о других пенсионных выплатах

Между тем некоторые украинские пенсионеры могут рассчитывать на автоматическую надбавку до 570 гривен в зависимости от возраста- подробности о доплате и условиях ее назначения .