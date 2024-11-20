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Кто ищет работу в Украине: самые популярные профессии среди вакансий и соискателей

Фото: Поиск работы в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Количество вакансий в Украине за последние несколько месяцев заметно уменьшилось. Однако многие люди все еще ищут работу и обращаются за помощью к центрам занятости.

РБК-Украина узнало в Государственной службе занятости, какую работу украинцы ищут чаще всего.

По состоянию на середину ноября 2024 года услуги Государственной службы занятости получают 125 тысяч граждан. Среди них больше всего было:

  • работников сферы торговли и услуг – 22%
  • представителей простейших профессий – 21%
  • специалистов и профессионалов – 21%
  • рабочих по обслуживанию оборудования и квалифицированных рабочих – 18%

На "Едином портале вакансий", объединяющем предложения работы от ведущих платформ, насчитывалось 222 тысячи вакансий.

Наиболее востребованы профессии

Сфера торговли и услуг:

  • продавец – 19 тыс. вакансий
  • повар – 6 тыс. вакансий
  • бариста – более 2 тыс. вакансий
  • официант – 2 тыс. вакансий
  • охранник – 2 тыс. вакансий
  • парикмахер – 1 тыс. вакансий

Квалифицированные рабочие:

  • водитель – 11 тыс. вакансий
  • слесарь – 6 тыс. вакансий
  • швея – 2 тыс. вакансий
  • электрик – 2 тыс. вакансий
  • электромонтер – 2 тыс. вакансий
  • автослесарь – 1 тыс. вакансий
  • токарь – 1 тыс. вакансий

Профессионалы и специалисты:

  • бухгалтер – 7 тыс. вакансий
  • инженер – 6 тыс. вакансий
  • врач – 4 тыс. вакансий
  • фармацевт – 3 тыс. вакансий
  • механик – почти 3 тыс. вакансий
  • учитель – 2 тыс. вакансий
  • экспедитор – 2 тыс. вакансий
  • технолог – почти 2 тыс. вакансий

Неквалифицированные рабочие:

  • грузчик – 5 тыс. вакансий
  • подсобный рабочий – 2 тыс. вакансий
  • уборщик – 2 тыс. вакансий
  • дворник – 1 тыс. вакансий

Спрос на работников остается стабильным, в том числе в сфере торговли, услуг, квалифицированной работы и образования.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине появилось новое мобильное приложение для поиска работы, которое уже можно загрузить в App Store и Google Play. Кроме доступа к вакансиям, пользователи имеют возможность подавать заявки на обучение или повышение квалификации, регистрироваться в электронной очереди, создавать личный кабинет для соискателя работы, обращаться за советами к карьерным советникам, организовывать встречи с работодателями, проходить онлайн-курсы и получать необходимые справки.

Также мы писали, что в Украине из-за дефицита кадров увеличилось количество возможностей для трудоустройства кандидатов без опыта. В Киеве вакансии для новичков составляют примерно треть всех доступных рабочих мест.

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Работа в Украине