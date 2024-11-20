Кто ищет работу в Украине: самые популярные профессии среди вакансий и соискателей

Количество вакансий в Украине за последние несколько месяцев заметно уменьшилось. Однако многие люди все еще ищут работу и обращаются за помощью к центрам занятости.
РБК-Украина узнало в Государственной службе занятости, какую работу украинцы ищут чаще всего.
По состоянию на середину ноября 2024 года услуги Государственной службы занятости получают 125 тысяч граждан. Среди них больше всего было:
На "Едином портале вакансий", объединяющем предложения работы от ведущих платформ, насчитывалось 222 тысячи вакансий.
Сфера торговли и услуг:
Квалифицированные рабочие:
Профессионалы и специалисты:
Неквалифицированные рабочие:
Спрос на работников остается стабильным, в том числе в сфере торговли, услуг, квалифицированной работы и образования.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине появилось новое мобильное приложение для поиска работы, которое уже можно загрузить в App Store и Google Play. Кроме доступа к вакансиям, пользователи имеют возможность подавать заявки на обучение или повышение квалификации, регистрироваться в электронной очереди, создавать личный кабинет для соискателя работы, обращаться за советами к карьерным советникам, организовывать встречи с работодателями, проходить онлайн-курсы и получать необходимые справки.
Также мы писали, что в Украине из-за дефицита кадров увеличилось количество возможностей для трудоустройства кандидатов без опыта. В Киеве вакансии для новичков составляют примерно треть всех доступных рабочих мест.
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