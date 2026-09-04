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Кто платит за генератор: правила безопасной аренды дома во время блекаутов

13:41 04.09.2026 Пт
3 мин
Краткий договор обойдется дороже: на какой срок сдают автономные дома перед морозами
aimg Мария Волощук aimg Олег Хомчук
Кто платит за генератор: правила безопасной аренды дома во время блекаутов Фото: если арендатор активно пользуется генератором, все плановые работы ложатся на него (Getty Images)
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Аренда загородного дома с дорогим автономным оборудованием требует четкого распределения финансовой ответственности между владельцем и жильцом. В то же время эксперты указывают на важность четких договоренностей по обслуживанию техники и предостерегают от невыгодных коротких контрактов.

Как распределяются затраты на обслуживание энергооборудования и как защитить себя юридически – в материале РБК-Украина "Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность".

Главное:

  • Принцип оплаты: Расходные материалы и сервис при эксплуатации оплачивает арендатор, а подготовку к зиме и капремонт техники – владелец.

  • Сроки аренды: На объекты с полной автономностью владельцы обычно требуют договора от 6 месяцев.

  • Юридические гарантии: Прозрачная формула индексации в договоре защищает жильцов от внезапного поднятия арендной платы среди зимы.

  • Защита от выселения: В договоре следует четко прописать ответственность за досрочное расторжение и статус арендатора при продаже недвижимости.

Как делить расходы с владельцем

Одним из важнейших моментов в договоре об аренде автономного дома, отмечает в комментарии РБК-Украина эксперт по загородной недвижимости агентства "D-22" Павел Ребека, является распределение затрат на обслуживание техники.

В общем, по его словам, единого универсального правила здесь нет. Поэтому стороны чаще всего договариваются по логике: кто пользуется – тот и покрывает текущие расходы.

То есть, объясняет он, если арендатор активно пользуется генератором, то все расходы по замене смазки, фильтров и другие плановые сервисные работы ложатся на него. А вот ежегодный сервис систем и восстановление изношенного или сломанного оборудования обычно остается за владельцем.

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Хотя все зависит от конкретных договоренностей, самым справедливым условием, отмечает Ребекка, есть формат, когда владелец готовит дом к зиме "под ключ", а арендатор поддерживает это состояние и покрывает текущие расходные материалы во время своего проживания.

Оптимальный срок договоров

Перед зимой, указывает риелтор и эксперт по недвижимости Александр Бойко, арендодатели обычно осторожно относятся к кратким договорам, поскольку им важно прогнозировать доходы и избегать простоя объекта в холодный сезон.

Поэтому, отмечает риелтор, для качественных домов с нормальной автономностью наиболее типичен срок от шести месяцев.

Краткосрочный формат также доступен, добавляет Бойко, однако он менее выгоден для арендатора, поскольку арендодатели закладывают риск простоя и повторного поиска клиента.

Юридическая защита "белой" аренды

Для тех, кто планирует арендовать жилье официально и на длительный срок, адвокат, управляющий адвокатским бюро "Лотыш и партнеры" Андрей Лотыш в комментарии РБК-Украина объясняет, что такие юридические механизмы в Украине существуют уже сегодня.

По его словам, реальная защита для арендатора создается, прежде всего, условиями договора. В частности, это:

  • четкие основания досрочного прекращения;

  • формула индексации арендной платы для уменьшения риска внезапного повышения цены;

  • ответственность за безосновательное прекращение;

  • правила на случай продажи объекта;

  • надлежащее документирование исполнения договора.

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