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По 2500 долларов в месяц: аренда жилья под Киевом бьет рекорды перед похолоданием

12:35 04.09.2026 Пт
3 мин
Дефицит перед морозами: какие дома под Киевом сейчас ищут арендаторы
aimg Мария Волощук aimg Олег Хомчук
По 2500 долларов в месяц: аренда жилья под Киевом бьет рекорды перед похолоданием Медианная стоимость аренды дома в Киевской области достигла двухлетнего максимума (фото: Pexels)
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К традиционному летнему интересу к загородным домам добавился нетипичный всплеск спроса перед зимой из-за угрозы длительных блекаутов. Медианная стоимость аренды домов в Киевской области в августе 2026 достигла рекордных 2500 долларов в месяц, превысив зимний пик в начале года.

Почему дорожает загородное жилье и как изменятся цены осенью и зимой – в материале РБК-Украина "Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность".

Главное:

  • Ценовой рекорд: медианная стоимость аренды дома в Киевской области в августе достигла двухлетнего максимума – 2500 долларов в месяц.

  • Фактор блекаутов: спрос сместился на компактные дома с резервным питанием, теплом и водой.

  • Прогноз цен: осенью и зимой аренда полностью автономного жилья под Киевом может подняться еще на 5-15%.

  • Покупка недвижимости: Киевщина остается самой дорогой по цене домов с медианой 115000 долларов, а второе место занимает Львовщина с ценой 90000 долларов.

Ценовой рекорд

По данным ЛУН, в августе 2026 года медианная стоимость аренды дома в Киевской области достигла двухлетнего максимума – 2500 долларов/мес. Это на 25% больше, чем в августе прошлого года, и выше предыдущего пика февраля 2026 года, когда цена достигла 2200 долларов/мес.

Такая динамика цен в большей степени связана с сезонным фактором, ведь, как объясняет руководитель "ЛУН Статистики" Людмила Кирюхина в комментарии РБК-Украина, заметнее всего цены на загородные дома растут летом, когда люди стремятся проводить больше времени на природе.

Кроме того, сейчас стоимость напрямую зависит и от энергетической ситуации в стране. К примеру, отмечает Кирюхина, периоды масштабных отключений электроэнергии существенно влияли на стоимость аренды загородных домов – самые большие колебания на рынке наблюдались летом 2023 года и зимой 2025-го.

Поляризация рынка

Риски продолжительных блекаутов заставляют людей искать не обычные дома, а объекты, способные бесперебойно обеспечить свет, тепло и воду.

Как указывает директор консалтинговой компании "РеалЭкспо", руководитель портала загородной недвижимости Zagorodna.com Виктор Коваленко, главное конкурентное преимущество сейчас имеют компактные, энергоэффективные и реально автономные дома, приспособленные к круглогодичному проживанию.

Более того, добавляет эксперт, рынок может разделиться на две категории – энергонезависимые дома и обычное жилье. Именно за автономность клиенты будут готовы существенно переплачивать, из-за чего в этом сегменте, скорее всего, возникнет локальный дефицит.

По прогнозам Коваленко, новые перебои с электроэнергией, теплом или водоснабжением осенью и зимой могут заметно усилить спрос на подготовленные загородные дома. В результате аренда таких объектов в пригороде Киева может подорожать еще на 5-10%.

В то же время, эксперт по загородной недвижимости агентства "D-22" Павел Ребека в комментарии РБК-Украина указывает, что цены на наиболее автономные дома держатся на высоком уровне еще с предыдущих кризисов. Следовательно, осенью он прогнозирует лишь умеренное сезонное повышение цен – примерно на 10–15%.

Цены на покупку дома по регионам

Лидером по стоимости покупки загородного дома в Украине остается Киевщина: по данным ЛУН, медианная цена дома на вторичном рынке здесь составляет 115 000 долларов.

Также высокие цены фиксируются в западных регионах: во Львовской области медианная цена дома составляет 90 000 долларов, в Ивано-Франковской – 88 800 долларов, а в Закарпатской – 75 000 долларов.

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