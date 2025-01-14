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В Кремле нафантазировали, что Украина перестанет существовать в 2025 году

Вторник 14 января 2025 16:17
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В Кремле нафантазировали, что Украина перестанет существовать в 2025 году Иллюстративное фото: Николай Патрушев (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Помощник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев заявил о том, что Украина прекратит свое существование. По его мнению, это произойдет в 2025 году.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил российскому изданию "Комсомольская правда".

По его словам, переговоры о завершении войны в Украине должны вестись между Россией и США.

"Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям. Я считаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада", - сказал Патрушев.

По его мнению, разговаривать с Лондоном и Брюсселем "не о чем". Патрушев считает, что руководство ЕС не может говорить от имени многих своих членов, включая Венгрию, Словакию, Австрию и Румынию, поскольку эти страны имеют "взвешенную позицию в отношении России".

Он также заявил о "братском отношении" россиян к украинцам. И то, что Москве якобы небезразлично то, что происходит в Украине. Помощник Путина традиционно обвинил Украину в разрушении своих же городов.

"Особенно беспокоит, что насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда цветущие города Украины, в частности Харьков, Одессу, Николаев и Днепропетровск (Днепр - ред.)", - заявил он.

На заявления Патрушева отреагировали в ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также отреагировал на заявления Патрушева.

"Он провалил все, что мог провалить, в частности посоветовал Путину пугалку с "Орешником", которая в итоге не сработала и не дала россиянам никаких козырей перед Западом, не говоря уже об определенных "дипломатических" миссиях на Западе по задачам Путина", - написал Коваленко.

По его мнению, Патрушев боится правды, что в следующие 50 лет шансы контролируемого разделения РФ на национальные образования крайне высоки, и заинтересованных в этом будет становиться все больше. Коваленко считает, что в течение следующих 10 лет, если Россия тем более полезет в прямой конфликт с НАТО, все станет видимым.

"Конечно, шансы Патрушева увидеть собственными глазами независимый Башкорстан, Татарстан, Коми или Саху довольно малы. Возраст уже не тот. Поэтому он и пишет глупости об Украине", - подчеркнул руководитель ЦПИ.

Разговоры о переговорах Украины и РФ

Западные партнеры Украины все чаще поднимают вопрос возможных переговоров между Киевом и Москвой, особенно после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Сейчас мирных переговоров между Украиной и Россией не проводится. Президент Владимир Зеленский заявил, что дипломатический путь завершения войны возможен только после укрепления украинских позиций, и мир должен быть установлен исключительно на условиях Украины.

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