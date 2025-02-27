Кто из окружения Путина влияет на его решения больше всего: ответ Буданова

Несмотря на перестановки в российском руководстве, ключевые позиции остаются неизменными. Роль бывшего министра обороны Сергея Шойгу значительно снизилась, тогда как Николай Патрушев продолжает сохранять влияние.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу".

У Буданова спросили, кто, по его мнению, сейчас может влиять на российского диктатора Владимира Путина, и сильно ли изменилась политическая ситуация в России.

"Ничего не изменилось. Единственное - роль Шойгу сильно упала. При этом позиции Патрушева остались почти неизменными", - отметил Буданов.

Он подчеркнул, что должность секретаря Совета безопасности РФ остается ключевой в российской власти, но Шойгу на ней ограничили во влиянии. Буданов также обратил внимание на то, что рабочий кабинет помощника Путина Николая Патрушева расположен непосредственно в Кремле, что подчеркивает его статус.

"Шойгу Патрушевым не стал. Он даже заместителей своих назначить не может. Нормально работает, но только как технократ, который занимается бюрократическими и организационными вопросами", - подытожил Буданов.

Кто такой Патрушев

Николай Патрушев - один из самых влиятельных силовиков России, многолетний соратник Владимира Путина. Он возглавлял ФСБ с 1999 по 2008 год, после чего стал секретарем Совета безопасности РФ, занимая эту должность до 2024 года.

Считается ключевым архитектором современной политики национальной безопасности России и идеологом жесткого курса Кремля. Патрушева называют сторонником конспирологического мышления и теорий о "внешних угрозах" для РФ, что формирует основу многих решений Кремля.

После перестановок в 2024 году Патрушев сохранил влияние в силовом блоке, хотя официально не получил новой должности. Его сын, Дмитрий Патрушев, является министром сельского хозяйства и одним из возможных преемников Путина в будущем. Сам Николай Патрушев остается в тесном кругу лиц, определяющих стратегический курс России, в частности относительно войны против Украины и отношений с Западом.

Кто такой Шойгу

Сергей Шойгу - российский военный и политический деятель, который в течение 12 лет (2012-2024) занимал должность министра обороны России. До этого он более десяти лет руководил Министерством по чрезвычайным ситуациям, что сделало его одним из самых узнаваемых чиновников в России.

В период его руководства армия РФ прошла через масштабные реформы и военные кампании, включая оккупацию Крыма в 2014 году и полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Считался приближенным к Путину, хотя его реальное влияние в военной сфере подвергалось сомнениям из-за доминирования Генерального штаба.

В 2024 году после кадровых изменений в руководстве России Шойгу потерял должность министра обороны и был назначен секретарем Совета безопасности РФ, что фактически стало понижением. Его новая роль значительно ограничена по сравнению с предшественниками, и он даже не смог назначить собственных заместителей. Это свидетельствует об уменьшении его влияния в политической системе, хотя он остается частью правящей элиты.