Хто з оточення Путіна впливає на його рішення найбільше: відповідь Буданова

Попри перестановки в російському керівництві, ключові позиції залишаються незмінними. Роль колишнього міністра оборони Сергія Шойгу значно знизилася, тоді як Микола Патрушев продовжує зберігати вплив.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

У Буданова запитали, хто, на його думку, наразі може впливати на російського диктатора Володимира Путіна, і чи сильно змінилась політична ситуація у Росії.

"Нічого не змінилося. Єдине - роль Шойгу сильно впала. При цьому позиції Патрушева залишилися майже незмінними", - зазначив Буданов.

Він підкреслив, що посада секретаря Ради безпеки РФ залишається ключовою в російській владі, але Шойгу на ній обмежили у впливі. Буданов також звернув увагу на те, що робочий кабінет помічника Путіна Миколи Патрушева розташований безпосередньо в Кремлі, що підкреслює його статус.

"Шойгу Патрушевим не став. Він навіть заступників своїх призначити не може. Нормально працює, але лише як технократ, який займається бюрократичними й організаційними питаннями", - підсумував Буданов.

Затримання заступника Шойгу

Нагадаємо, у квітні у Росії затримали заступника міністра оборони Тимура Іванова у справі про хабарництво. ЗМІ писали, що його затримали нібито не через корупцію, а за підозрою у державній зраді.

Як повідомили РБК-Україна джерела у спецслужбах, ГУР Міноборони "допомогло" викрити Іванова. Кількома місяцями раніше перед його затриманням ГУР отримало доступ до службових документів заступника міністра оборони. Після цього у Росії відкрили кримінальну справу.

Додамо, що у Росії нещодавно змінився глава Міноборони. Замість Сергія Шойгу відомство очолив Андрій Бєлоусов.