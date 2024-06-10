Кто из педагогов имеет право на отсрочку и кому сохраняют зарплату в случае мобилизации: объяснение

Кто имеет право на отсрочку

В соответствии с нормами законодательства от призыва по мобилизации увольняются:

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень и работающих не менее чем на 0,75 ставки

педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования при условии, что они работают не менее чем на 0,75 ставки

"Кроме этого, стоит отметить, что получить отсрочку от мобилизации могут граждане, которые учатся на аспирантуре и докторантуре, и граждане, которые зачислены на обучение в интернатуру, но при этом форма такого обучения должна быть обязательно дневной или дуальной", - отмечает Диана Скумадчук.

Сохраняется ли заработная плата

Эксперт также отмечает, что в случае мобилизации должности и рабочие места педагогов должны сохраниться за ними.

"Однако законодательство не предусматривает обязанности работодателя сохранять начисление заработной платы мобилизованному гражданину. То есть заработная плата может быть сохранена только по желанию работодателя", - отмечает юрист.

Изменения в закон о мобилизации

Пока нардепы не планируют менять закон о мобилизации. Возникающие проблемы можно решить без изменений в документе. Это в частности критерии бронирования для предприятий.

"Это, например, предприятия, в частности в сфере военно-промышленного комплекса, критической инфраструктуры, железнодорожного транспорта, энергетики. Для того чтобы забронировать их работников, они должны уточнить свои военно-учетные данные. А дальше им абсолютно законно приходят повестки, поскольку у них еще на сегодняшний день нет брони. Вышел несколько замкнутый круг", - рассказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.