Кто на самом деле пользуется вейпами в Украине: исследование показало неожиданные результаты

Результаты существенно меняют представление о портрете потребителя

Если раньше вейпы преимущественно связывали с молодежью 18-22 лет, то исследование показало, что средний возраст составляет 30 лет.

Данные не подтвердили тезис о том, что для большинства пользователей вейп – первый никотиновый продукт. 70% опрошенных до начала использования электронных сигарет уже имели опыт курения традиционных сигарет.

Это свидетельствует о том, что электронные сигареты используются преимущественно не как начало потребления табачной продукции, а как продукт, к которому переходят после опыта курения традиционных табачных изделий.

Не только одноразовые

Также опровергнуто распространенное представление о том, что на рынке доминируют одноразовые электронные сигареты.

Ими пользуются всего 18% потребителей. В то же время 82% используют многоразовые электронные сигареты, что подтверждает доминирование этого сегмента на украинском рынке.

Такое распределение важно с экономической точки зрения, ведь именно многоразовые электронные сигареты формируют наибольший потенциал поступлений НДС.

В то же время, этот сегмент не имеет отдельного государственного учета, а государство не владеет полными данными об объемах его реализации. Поэтому сложно точно оценить как реальный масштаб сегмента, так и его налоговый потенциал.

Где чаще всего покупают жидкость для вейпов

Данные исследования показали, что 70% потребителей покупают жидкость в физических магазинах. В то время как на маркетплейсы приходится только 10%. Сайты – 9%, Telegram – 8%, Instagram – 3%.

Полученные данные свидетельствуют о сложившемся масштабном офлайн-рынке с высокой физической доступностью продукции. Это подтверждает необходимость сосредоточения государственной политики на легализации, учете и эффективном контроле физической розничной сети как основного канала реализации продукции.

Какой будет поведение потребителя в случае подорожания продукции

73% будут искать более дешевые предложения, сокращать потребление или переходить на другую продукцию. Только 27% готовы платить больше без изменения своего поведения.

Увеличение стоимости продукции для потребителя создаст дополнительные стимулы для перехода к нелегальным продавцам, уже сегодня доминирующим на рынке.

Последствием станет дальнейшая тенизация рынка, сокращение доли легального сектора и, как результат, недополучение государственным бюджетом ожидаемых налоговых поступлений.

Что главнее – вкус или качество?

Вкус является основным фактором выбора воды для 85% потребителей. Качество назвали важным 64%. В случае исключения фруктовых и сладких вкусов, большинство потребителей не откажутся от электронных сигарет: 43% будут искать альтернативные каналы приобретения, что указывает на высокий риск дальнейшего перетекания спроса в нелегальный сектор.

По словам главы ВАРЭС Андрея Соломина, эти результаты важно учитывать при дальнейшем регулировании отрасли.

"В 2025 году и первом полугодии 2026 года компании – члены ВАРЭС уплатили 176,62 млн грн налогов и других обязательных платежей. Для сравнения, акцизные поступления от жидкостей для электронных сигарет по всему рынку за этот же период составляли 176,96 млн грн. На рынке, где сегодня больше официальные поступления в бюджет", - подчеркнул он.

Глава Варес добавил, чтобы расширить этот сегмент, регулирование должно опираться на реальные данные о рынке и поведении потребителя.

"Именно для этого мы инициировали исследование Pro-Consulting. По нашим расчетам, детенизация и урегулирование обращения никотина могут обеспечить бюджету 4 млрд грн уже в течение первого года и существенно сократить долю нелегального рынка", – сказал Соломин.