Кто на самом деле пользуется вейпами в Украине: исследование показало неожиданные результаты

Всеукраинская ассоциация рынка электронных сигарет совместно с аналитической компанией Pro-Consulting представили результаты первого комплексного исследования рынка электронных сигарет в Украине.
Подробности исследования рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию "Презентация первого комплексного исследования рынка электронных сигарет в Украине".
Если раньше вейпы преимущественно связывали с молодежью 18-22 лет, то исследование показало, что средний возраст составляет 30 лет.
Данные не подтвердили тезис о том, что для большинства пользователей вейп – первый никотиновый продукт. 70% опрошенных до начала использования электронных сигарет уже имели опыт курения традиционных сигарет.
Это свидетельствует о том, что электронные сигареты используются преимущественно не как начало потребления табачной продукции, а как продукт, к которому переходят после опыта курения традиционных табачных изделий.
Также опровергнуто распространенное представление о том, что на рынке доминируют одноразовые электронные сигареты.
Ими пользуются всего 18% потребителей. В то же время 82% используют многоразовые электронные сигареты, что подтверждает доминирование этого сегмента на украинском рынке.
Такое распределение важно с экономической точки зрения, ведь именно многоразовые электронные сигареты формируют наибольший потенциал поступлений НДС.
В то же время, этот сегмент не имеет отдельного государственного учета, а государство не владеет полными данными об объемах его реализации. Поэтому сложно точно оценить как реальный масштаб сегмента, так и его налоговый потенциал.
Данные исследования показали, что 70% потребителей покупают жидкость в физических магазинах. В то время как на маркетплейсы приходится только 10%. Сайты – 9%, Telegram – 8%, Instagram – 3%.
Полученные данные свидетельствуют о сложившемся масштабном офлайн-рынке с высокой физической доступностью продукции. Это подтверждает необходимость сосредоточения государственной политики на легализации, учете и эффективном контроле физической розничной сети как основного канала реализации продукции.
73% будут искать более дешевые предложения, сокращать потребление или переходить на другую продукцию. Только 27% готовы платить больше без изменения своего поведения.
Увеличение стоимости продукции для потребителя создаст дополнительные стимулы для перехода к нелегальным продавцам, уже сегодня доминирующим на рынке.
Последствием станет дальнейшая тенизация рынка, сокращение доли легального сектора и, как результат, недополучение государственным бюджетом ожидаемых налоговых поступлений.
Вкус является основным фактором выбора воды для 85% потребителей. Качество назвали важным 64%. В случае исключения фруктовых и сладких вкусов, большинство потребителей не откажутся от электронных сигарет: 43% будут искать альтернативные каналы приобретения, что указывает на высокий риск дальнейшего перетекания спроса в нелегальный сектор.
По словам главы ВАРЭС Андрея Соломина, эти результаты важно учитывать при дальнейшем регулировании отрасли.
"В 2025 году и первом полугодии 2026 года компании – члены ВАРЭС уплатили 176,62 млн грн налогов и других обязательных платежей. Для сравнения, акцизные поступления от жидкостей для электронных сигарет по всему рынку за этот же период составляли 176,96 млн грн. На рынке, где сегодня больше официальные поступления в бюджет", - подчеркнул он.
Глава Варес добавил, чтобы расширить этот сегмент, регулирование должно опираться на реальные данные о рынке и поведении потребителя.
"Именно для этого мы инициировали исследование Pro-Consulting. По нашим расчетам, детенизация и урегулирование обращения никотина могут обеспечить бюджету 4 млрд грн уже в течение первого года и существенно сократить долю нелегального рынка", – сказал Соломин.
Ранее сообщалось, что в Украине ликвидировали масштабную сеть нелегальных вейпов.