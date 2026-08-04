Кто может заблокировать вступление Украины в ЕС: эксперт назвала главный риск

Наибольшая угроза - со стороны государств с двусторонними проблемами

Зачастую наиболее ощутимая блокировка происходит со стороны той страны-члена, которая имеет проблемы в двусторонних отношениях со страной-кандидатом. Именно такая ситуация может возникнуть с Польшей, считает аналитика Украинского центра европейской политики Снежана Дяченко.

Причина - споры вокруг исторических вопросов , которые в последнее время обострились.

Конфликт вокруг УПА

Летом 2026 года отношения Киева и Варшавы затмил спор из-за присвоения одной из воинских частей ВСУ имени героев УПА. Реакция с польской стороны оказалась жесткой.

"У Украины возникнут серьезные проблемы со вступлением в ЕС, если она не откажется от чествования деятелей ОУН и УПА", - заявил министр обороны Польши.

Такое заявление показывает, насколько чувствительна эта тема для польского политикума.

"Другим проблемным вопросом может стать сельское хозяйство. Украина воспринимается многими европейскими фермерами, в том числе польскими, как конкурент в области сельского хозяйства. Это показали протесты фермеров в 2023 году против беспошлинного импорта украинского зерна", - заявила Дяченко.

Мифы о бюджете ЕС

Отдельная проблема - ложные представления среди европейских избирателей. Часть из них считает, что вступление Украины приведет к уменьшению выплат в рамках политики сплоченности и дотаций общей сельскохозяйственной политики для отдельных стран, часть средств якобы поглотит Украина.

Европейские экономические эксперты неоднократно опровергали эти мифы. Тема остается еще одним направлением, где украинским дипломатам придется объяснять преимущества вступления Украины в Евросоюз.

Вопрос приближения Украины к западным структурам безопасности и политическим структурам в последние недели поднимался неоднократно.

Ранее в интервью РБК-Украина представитель Государственного департамента США Ян Бейтсон рассказал, приблизил ли саммит НАТО в Анкаре Украину к членству в Альянсе.